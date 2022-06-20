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青埔雙屍案第2嫌泰國落網 辯為40萬受雇還有1人在逃

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園青埔雙屍三命案，繼主嫌王大賢17日投案後，另一嫌塔納瓦今下午在泰國東北部落網，他辯稱主嫌王男以50萬泰銖、折合台幣約42萬元受雇殺害李邦勝夫妻，但完事後他僅領到台 幣1.7萬元，另一名犯嫌薩馬仍在逃，泰國警方正全力追緝中。

泰籍台裔的李邦勝、李芬芳夫婦，與泰、台雙重國籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司，本月8日王疑因不滿分潤，在新北市土城移工宿舍持凶器打死李姓夫妻，棄屍高鐵桃園站旁停車場，9日搭機逃往曼谷，17日主動向泰國警方投案。19日再傳出還有兩共犯。

據中央社報導，泰國警方今天（19）下午由泰國皇家警察下轄的中央調查辦公室（Central Investigation Bureau）指揮官吉拉波（Jirabhop Puridet）舉行記者會，他表示王嫌自稱因為毒品生意紛爭，僱用2名泰國男子薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat）一起殺害死者夫妻，薩馬和塔納瓦在6月11日返回泰國。

中央社報導，吉拉波表示，警方今早上在泰國東北的膠拉信府（Kalasin）逮捕了42歲的塔納瓦，塔納瓦坦承和王嫌及薩馬一起殺害死者夫妻，薩馬目前仍然在逃，警方正在全力追緝中。

據外媒報導，塔納瓦落網後供稱，王男聲稱支付他與薩馬每人50萬泰銖，要兩人協助行凶與處理屍體，但他後來只拿到2萬泰銖（折合台幣約1.7萬元）。

桃園地檢署今指出，已將該塔、薩二人列為被告，除搜索曾居住地方外，已發拘票且依法為入出境留置處分，姓名及身分均已通知泰方；至於是否引渡三人？檢方「正在努力」。

青埔雙屍案，泰國警方今指出還有2共犯，其中一人下午在泰國北部，主嫌王男疑出資50萬泰銖買兇，但事後只付2萬。圖／報系資料照
青埔雙屍案，泰國警方今指出還有2共犯，其中一人下午在泰國北部，主嫌王男疑出資50萬泰銖買兇，但事後只付2萬。圖／報系資料照

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