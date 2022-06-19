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影／暗夜搬賭桌曝光 22人躲民宅涉賭德州撲克警搜索法辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市南京東路五段一處民宅藏有德州撲克賭場，警方今年3月間發現人員深夜搬運賭桌，埋伏鎖定多時，昨天深夜派出大批警力一舉破獲營業中的賭場，查獲陳姓負責人、賭客等共計22人，全案依賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦。

今年3月某日深夜，松山分局巡邏員警發現，疑似有人趁路上人煙稀少，搬運德州撲克賭桌進民宅，懷疑有流動賭場進駐，循線埋伏鎖定多日，6月18日深夜，持台北地方法院搜索票查緝，破獲德州撲克賭場。

警方進入民宅賭場，發現屋內賭客眾多，大勝喝斥眾人手抱頭，查獲陳姓負責人、荷官2人、賭客19人等共計22人，並查扣抽頭金（籌碼）1萬3250元、籌碼賭資53萬2100元、預備籌碼22萬7500元，及撲克牌、切牌卡、監視器主機鏡頭螢幕等證物，全案依賭博罪與違反社會秩序維護法送辦。

松山分局呼籲，職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，民眾切勿以身試法，有任何可疑請立即打110報案或與轄區派出所聯繫。

警方在德州撲克賭場查獲負責人、賭客共22人。記者蕭雅娟／翻攝
警方在德州撲克賭場查獲負責人、賭客共22人。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲台北市南京東路五段一處民宅藏有德州撲克賭場。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲台北市南京東路五段一處民宅藏有德州撲克賭場。記者蕭雅娟／翻攝
警方在德州撲克賭場查獲負責人、賭客共22人。記者蕭雅娟／翻攝
警方在德州撲克賭場查獲負責人、賭客共22人。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣監視器、籌碼賭資等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣監視器、籌碼賭資等證物。記者蕭雅娟／翻攝

賭場 賭博

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