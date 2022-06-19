桃園雙屍命案兩共犯逃泰國 刑事局請求泰警協查

我國、泰國雙重國籍男子王大賢涉嫌殺害李芬芳、李邦勝夫妻，棄屍高鐵桃園站旁停車場，搭機潛逃泰國，前天上午向泰國警方投案。檢警追查，兩名泰籍移工涉嫌協助犯案，11日潛逃泰國，刑事局已請求泰警協查。

專案小組調查，兩名涉案移工11日上午從桃園機場飛往泰國曼谷，警方已調閱案發現場監視器及清查相關事證，將比對王的說詞，釐清是否協助行凶、搬運遺體或清理現場。

據了解，王的老家在清邁，靠近緬甸，泰國移民、邊境警察機關接獲協查通報，嚴守泰、緬邊境，泰警也透過王的父親策動，17日王由父親陪同在清邁投案，稱有兩名移工協助犯案。

泰警已說明，不會將王引渡台灣。兩名涉案移工是「純泰籍」，依國際慣例，各國不會將本國公民交給外國偵審，且台灣、泰國未簽署引渡條約，若泰警查獲兩人，官警研判交給台灣偵審可能性低。