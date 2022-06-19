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桃園青埔雙屍3命案還有2共犯？ 桃檢證實：11日已出境

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桃園青埔雙屍3命案還有2共犯？ 桃檢證實：11日已出境

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園青埔雙屍3命案，主嫌王大賢17日投案，泰國警方稱還有2名嫌犯，桃園地檢署稍早證實此說法指出，還有2名泰國籍人士涉案，但兩男子已於11日出境，目前已列為被告，若再次入境也會依法留置。

泰籍男子王大賢8日王男疑因不滿分潤，在新北市土城移工宿舍持凶器打死合夥仲介的李氏夫妻，9日搭機逃往曼谷，17日主動向泰國警方投案。

桃園地檢署指出，雙屍案本月10日獲報後，檢察官指揮警方專案人員持續調閱監視器畫面，經過交叉比對，發現疑有2名泰國籍人士參與，但人均已於11日上午出境。

據了解，兩男子都是移工身分，至於是否如外傳有黑道背景，檢警正與泰國警方合作調查中。

檢方指出，檢察官已將該2人列為被告，除搜索住處外，已發拘票且依法為入出境留置處分，2人姓名及身分資料均已通知泰方。

至於是否引渡3人？檢方仍未有答案，僅表示「正在努力中」。

王大賢本月9日凌晨棄屍後，現身桃園國際機場。圖／報系資料照
王大賢本月9日凌晨棄屍後，現身桃園國際機場。圖／報系資料照

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