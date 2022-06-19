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桃園2死3屍命案爆3人涉案 警爆2移工協助處理已離境

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園2死3屍命案泰裔台籍凶嫌王大賢本月17日在泰北清邁投案，泰國警方查出3人涉案，警方專案小組今天中午表示，命案現場勘查跡證一人犯案，事後查出王嫌找2名泰籍移工，懷疑2移工協助處理現場，但2移工已在11日離境，專案小組將重新釐清。

高鐵桃園站屍3死棄屍命案，泰籍台裔女子李芬芳、李邦勝夫婦，兩人與泰、台雙重國籍男子王大賢在新北市土城合夥經營移工仲介公司，疑因金錢糾紛，遭王嫌持鐵條形金屬鈍器殺害、棄屍高鐵桃園站旁停車場後潛逃泰國。

專案小組表示，王嫌在泰國投案，泰國警方不會引渡到台灣，王嫌回台機會小，泰國警方指凶嫌3人，與專案小組第一時間勘查現場與死者屍體堆疊等跡證是一人所為不同。

專案小組表示，警方根據王嫌現場處理李芬芳夫妻屍體乾淨，事後比對影像發現2人身影可疑，進一步查證發現，王嫌行凶處理屍體過程，到宿舍找2名泰國移工協助，懷疑2泰籍移工可疑，經查2移工已在11日離開台灣返回泰國，將透過司法單位向泰國警方調閱王嫌供詞偵辦釐清。

桃園2死3屍命案泰裔台籍凶嫌王大賢供出3人涉案。記者曾增勳／翻攝
桃園2死3屍命案泰裔台籍凶嫌王大賢供出3人涉案。記者曾增勳／翻攝

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