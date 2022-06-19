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4罪通緝男慣竊借手機盜刷點數 北市警依法送辦

中央社／ 台北19日電

身背4條通緝罪的42歲慣竊董男多次向不特定民眾假借手機卻趁機竊走SIM卡，並盜刷遊戲點數詐騙得逞，1年來在雙北市犯案逾15起、不法所得近新台幣20萬元，終落網送辦。

台北市警察局中正第一分局日前接獲數起盜刷遊戲點數詐騙案件，經查發現被害者多因手機或SIM卡遭竊取，且於事後接獲帳單才驚覺被盜刷上萬元遊戲點數。

警方經閱相關資料及擴大調閱監視器追查發現，犯嫌為慣竊董男所為，他常於雙北地區各處車站人潮聚集處所搭計程車，並於下車之際謊稱自己的手機沒電，但有急事要借用運將手機以聯繫友人，再趁運將開車無暇注意之際，偷拔取其手機SIM卡和竊取運將門號。

董男隨後再將竊得SIM卡插入自行準備的手機內，將竊來門號向各大遊戲網站以小額付費方式詐取遊戲點數獲利。

除此之外，董男也鎖定車站周遭網咖或速食店下手，趁被害者上廁所離開座位時，下手行竊手機並以相同模式詐得遊戲點數。

警方初步了解，董男自去年起至今年5月於雙北地區犯案至少15次，不法所得近20萬元。

由於狡猾的董男居無定所且四處藏匿，警方歷時近1年查緝，近日在新北市攔查盤檢時，發現他身背毒品、詐欺和竊盜等4條通緝罪，立即依法解送歸案，並依涉竊盜、詐欺、違反電信法等罪移請台北地檢署偵辦。

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