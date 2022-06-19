越籍男遭擄暴力討債 失聯移工母投案求援救子
越籍女子「阿雪」得知兒子向同鄉借4000元，卻遭擄逼簽借據索討45萬元，換算達3.6億越南盾，顧不得自己是會遣送出境的失聯移工，向移民署投案求援，順利救出愛子。
移民署新北市專勤隊今天發布破案新聞稿。48歲「阿雪」是越籍移工，來台多年，但卻4年前失聯躲藏，同樣是失職移工的20歲兒子「阿松」疑染毒品惡習，向同鄉「阿海」借了新台幣4000元，後因未還錢遭阿海夥同3名越籍男子將阿松強押上車，載至新竹及台南等地拘禁及暴力毆打。
阿海等人將毆打凌虐過程拍下並傳送阿松的母親阿雪，勒索贖金12萬元，後來還逼迫阿松簽下45萬元（約合越南盾3.6億元）借據，阿雪顧不得可能因非法身分遭收容遣送的後果，在新住民團體陪同下前往新北市專勤隊投案並尋求救援。
專勤隊表示，獲報後會同台北市政府警察局刑事警察大隊偵查第7隊組成專案小組，報請新竹地方檢察署檢察官指揮下，今年1月在新竹縣湖口鄉攻堅，迅速救出被害人。
專勤隊表示，共逮獲阿海等4人，依擄人勒贖罪嫌送辦。待全案審結宣判後，阿雪母子都將依規定遣送出境返回越南。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言