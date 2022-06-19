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越籍男遭擄暴力討債 失聯移工母投案求援救子

中央社／ 新北19日電

越籍女子「阿雪」得知兒子向同鄉借4000元，卻遭擄逼簽借據索討45萬元，換算達3.6億越南盾，顧不得自己是會遣送出境的失聯移工，向移民署投案求援，順利救出愛子。

移民署新北市專勤隊今天發布破案新聞稿。48歲「阿雪」是越籍移工，來台多年，但卻4年前失聯躲藏，同樣是失職移工的20歲兒子「阿松」疑染毒品惡習，向同鄉「阿海」借了新台幣4000元，後因未還錢遭阿海夥同3名越籍男子將阿松強押上車，載至新竹及台南等地拘禁及暴力毆打。

阿海等人將毆打凌虐過程拍下並傳送阿松的母親阿雪，勒索贖金12萬元，後來還逼迫阿松簽下45萬元（約合越南盾3.6億元）借據，阿雪顧不得可能因非法身分遭收容遣送的後果，在新住民團體陪同下前往新北市專勤隊投案並尋求救援。

專勤隊表示，獲報後會同台北市政府警察局刑事警察大隊偵查第7隊組成專案小組，報請新竹地方檢察署檢察官指揮下，今年1月在新竹縣湖口鄉攻堅，迅速救出被害人。

專勤隊表示，共逮獲阿海等4人，依擄人勒贖罪嫌送辦。待全案審結宣判後，阿雪母子都將依規定遣送出境返回越南。

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