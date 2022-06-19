移工賣毒擄人勒贖3.6億越南盾 新北專勤隊1天救出人質

越南籍失聯移工阿海（化名）在台灣賣毒品安非他命給同鄉，不滿買家阿松（化名）積欠4000元債款，夥同3名友人持棍棒，至他家門口強押上車，毆打後逼迫簽下45萬元借據。新北市專勤隊獲報，夥同北市刑大一天內救出人質，逮捕犯嫌4人依擄人勒贖罪嫌送辦。新竹地檢署今年4月偵結起訴。

新北市專勤隊指出，阿海（33歲）在台犯下竊盜、毒品等前科，自逃逸後就變成失聯移工，還疑似成為毒品擄人勒贖集團主嫌。去年底因不滿毒品買家阿松（20歲）欠下4000元，找來其他3名失聯移工（29歲、31歲、35歲）暴力討債。

阿海等4人開車至阿松新竹縣竹北市家門口，誘騙出門後將他強押上車，載去新竹、台南等地拘禁、暴力毆打，阿松全身多處瘀青、牙齒還被打斷，期間錄影傳給阿松在台的失聯移工母親阿雪（化名、48歲）。

警方表示，阿海起初勒贖12萬元，不料遲遲未收到贖金，轉而逼迫阿松簽下45萬元（約越南盾3.6億）借據，阿松傷痕累累無力反抗，遭強迫按捺指紋、畫押。

阿松母親不堪兒子被暴力對待，向新住民團體求助後，不顧失聯移工的身分，至新北市專勤隊報案。新北市專勤隊今年1月底獲悉，火速報請檢方偵辦，與北市刑大共組專案小組，12小時內鎖定被害者囚禁地點，24小時內在新竹縣湖口鄉的民宅，破門救出人質，並逮捕犯嫌等4人。

專案小組在場查扣毒品安非他命、開山刀、甩棍、球棒、銀行存摺、提款卡及手機等罪證，警詢後依擄人勒贖罪嫌將4人移送法辦，期間均遭羈押，新竹地檢署4月偵結起訴。