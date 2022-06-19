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移工賣毒擄人勒贖3.6億越南盾 新北專勤隊1天救出人質

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

越南籍失聯移工阿海（化名）在台灣賣毒品安非他命給同鄉，不滿買家阿松（化名）積欠4000元債款，夥同3名友人持棍棒，至他家門口強押上車，毆打後逼迫簽下45萬元借據。新北市專勤隊獲報，夥同北市刑大一天內救出人質，逮捕犯嫌4人依擄人勒贖罪嫌送辦。新竹地檢署今年4月偵結起訴。

新北市專勤隊指出，阿海（33歲）在台犯下竊盜、毒品等前科，自逃逸後就變成失聯移工，還疑似成為毒品擄人勒贖集團主嫌。去年底因不滿毒品買家阿松（20歲）欠下4000元，找來其他3名失聯移工（29歲、31歲、35歲）暴力討債。

阿海等4人開車至阿松新竹縣竹北市家門口，誘騙出門後將他強押上車，載去新竹、台南等地拘禁、暴力毆打，阿松全身多處瘀青、牙齒還被打斷，期間錄影傳給阿松在台的失聯移工母親阿雪（化名、48歲）。

警方表示，阿海起初勒贖12萬元，不料遲遲未收到贖金，轉而逼迫阿松簽下45萬元（約越南盾3.6億）借據，阿松傷痕累累無力反抗，遭強迫按捺指紋、畫押。

阿松母親不堪兒子被暴力對待，向新住民團體求助後，不顧失聯移工的身分，至新北市專勤隊報案。新北市專勤隊今年1月底獲悉，火速報請檢方偵辦，與北市刑大共組專案小組，12小時內鎖定被害者囚禁地點，24小時內在新竹縣湖口鄉的民宅，破門救出人質，並逮捕犯嫌等4人。

專案小組在場查扣毒品安非他命、開山刀、甩棍、球棒、銀行存摺、提款卡及手機等罪證，警詢後依擄人勒贖罪嫌將4人移送法辦，期間均遭羈押，新竹地檢署4月偵結起訴。

新北專勤隊長莊懿強表示，阿海等失聯移工組成暴力擄人集團，危害社會公共秩序與善良風俗，移民署會秉持「保障合法，打擊非法」的精神，維護社會治安，同時呼籲，在台外來人口應遵守法規、勿參與幫派組織。

專案小組查獲擄人勒贖集團主嫌阿海（左一）。記者翁至成／翻攝
專案小組查獲擄人勒贖集團主嫌阿海（左一）。記者翁至成／翻攝
專案小組破門救出被害者，犯嫌均遭控制（右二蹲下者）。記者翁至成／翻攝
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移民官（右）用越南文向犯嫌確認身分。記者翁至成／翻攝
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被害人阿松積欠4000元，卻被迫簽下45萬借據（右為譯文）。記者翁至成／翻攝
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移民署新北市專勤隊與北市刑大偵七隊聯手破獲越南籍擄人勒贖集團等4人。記者翁至成／翻攝
移民署新北市專勤隊與北市刑大偵七隊聯手破獲越南籍擄人勒贖集團等4人。記者翁至成／翻攝
警方查獲開山刀（右1）、球棒（右2）、甩棍（左2）等物。記者翁至成／翻攝
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