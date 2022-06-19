女通緝犯凌晨小巷內鬼祟 台南警獲報逮人又查獲帶安毒

31歲顏姓女子今天凌晨在台南市中西區樹林街，涉嫌打開他人停放路旁機車置物箱意圖行竊，為路過民眾發現急忙逃跑，員警接獲報案趕到，在巷口查獲她及身上少量安毒，查出她還是通緝犯。警詢後解送歸案，另依毒品等罪嫌移送南檢法辦。

「有人在停放機車旁徘徊，十分可疑。」台南市警二分局南門派出所員警，今天凌晨零點20分，接獲報案有人在樹林街巷道周邊徘徊，並在道路旁停放機車處停留張望，形跡可疑。

警員黃致維、許靖宜馬上趕至現場，並在樹林街2段巷口處發現顏姓女子（31歲）見警急於躲閃，上前攔下盤檢。員警訪查住戶，發現顏女利用深夜無人之際，打開翻動停放路旁機車置物箱意圖行竊，但為路過民眾發現急忙逃跑，不料剛逃離至巷口即為迅速倒場員警攔住，依竊盜未遂罪嫌逮捕法辦。

顏女在警察查詢身分時，謊報友人姓名及身分證字號，但為眼尖員警以照片不符戳破謊言，巡佐李曜丞問說:「妳是不是通緝中！」讓顏女不敢再狡辯，乖乖報出真實身分資料。