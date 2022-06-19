快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女通緝犯凌晨小巷內鬼祟 台南警獲報逮人又查獲帶安毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

31歲顏姓女子今天凌晨在台南市中西區樹林街，涉嫌打開他人停放路旁機車置物箱意圖行竊，為路過民眾發現急忙逃跑，員警接獲報案趕到，在巷口查獲她及身上少量安毒，查出她還是通緝犯。警詢後解送歸案，另依毒品等罪嫌移送南檢法辦。

「有人在停放機車旁徘徊，十分可疑。」台南市警二分局南門派出所員警，今天凌晨零點20分，接獲報案有人在樹林街巷道周邊徘徊，並在道路旁停放機車處停留張望，形跡可疑。

警員黃致維、許靖宜馬上趕至現場，並在樹林街2段巷口處發現顏姓女子（31歲）見警急於躲閃，上前攔下盤檢。員警訪查住戶，發現顏女利用深夜無人之際，打開翻動停放路旁機車置物箱意圖行竊，但為路過民眾發現急忙逃跑，不料剛逃離至巷口即為迅速倒場員警攔住，依竊盜未遂罪嫌逮捕法辦。

顏女在警察查詢身分時，謊報友人姓名及身分證字號，但為眼尖員警以照片不符戳破謊言，巡佐李曜丞問說:「妳是不是通緝中！」讓顏女不敢再狡辯，乖乖報出真實身分資料。

警方查出她今年5月份因涉嫌洗錢防制法，為台南地檢署發布通緝在案。警方搜身檢查時，在她褲子口袋內層起獲第二級毒品安非他命0.43公克，並經尿液檢驗呈現毒品陽性反應，警詢後依涉嫌竊盜未遂、毒品危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市顏姓女子（左）涉嫌竊盜未遂，並被查獲涉嫌持有安毒遭警員法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市顏姓女子（左）涉嫌竊盜未遂，並被查獲涉嫌持有安毒遭警員法辦。記者黃宣翰／翻攝
顏姓女子涉嫌持有安非他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
顏姓女子涉嫌持有安非他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

高雄這派出所攻勢機巡奏效 日逮2通緝犯、3酒駕

高雄男無照騎車闖紅燈 警一查他酒駕還是通緝犯

無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

影／通緝犯誤為仇家跟蹤 持槍射擊旁車警8小時速逮

相關新聞

女通緝犯凌晨小巷內鬼祟 台南警獲報逮人又查獲帶安毒

31歲顏姓女子今天凌晨在台南市中西區樹林街，涉嫌打開他人停放路旁機車置物箱意圖行竊，為路過民眾發現急忙逃跑，員警接獲報案...

舞白獅挑釁警局 三環幫12人被逮

新竹縣竹東警分局新、舊任分局長去年交接時，竟有黑道到場公然舞白獅挑釁，還將過程錄影上傳網路炫耀，引起社會譁然；警方蒐證發...

工程師猝死經紀人家 親友送別求真相

吳姓生技工程師上月逝世於王牌經紀人蔣承縉豪宅，家屬昨天在中壢舉辦告別式，近百名親友現身，送別吳男最後一程，家屬對吳男死因...

兩派青少年談判衝突 「大尾鱸鰻」演員之子受創嚴重

曾在電影「大尾鱸鰻」飾演角頭老大的演員朱九在臉書po文表示，兒子「龍兒」前晚10點相挺朋友出事情，人群遭對方以車衝撞，他...

酒醉情侶起口角 男割腕 女搶下刀自捅3刀送醫不治

昨天凌晨3時許，28歲的林姓男子與24歲林姓女友，2人從台北搭乘代駕返家，途中起口角，林男便持刀朝其左手腕劃下一刀，林女...

太歲頭上動土 舞白獅挑釁警分局長 三環幫12人遭逮

去年9月新竹縣竹東警分局新、舊任分局長交接的舞白獅挑釁事件，警方發現三環幫眾隱身其中錄影且Po網，引發民群不安，繼而展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。