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兩派青少年談判衝突 「大尾鱸鰻」演員之子受創嚴重

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

曾在電影「大尾鱸鰻」飾演角頭老大的演員朱九在臉書po文表示，兒子「龍兒」前晚10點相挺朋友出事情，人群遭對方以車衝撞，他兒子情況最嚴重，瞳孔放大，昏迷指數3，情況醫師也不看好，希望大家幫忙集氣。

這起衝突事件，疑因兩派青少年在苗栗縣苑裡鎮的苑港漁港談判引發，當晚約有20餘人到場，雙方一言不合爆發衝突，其中3人遭車子衝撞，朱九的繼子「龍兒」頭部受重創，昏迷指數3，轉院台中榮總開刀。

苗栗警方初步調查，發生衝突的兩派人馬之前就有嫌隙，當晚相約談判引發衝突，警方案發後帶回22名涉案者調查。

朱九（本名朱進新）po文說，他的繼子「龍兒」傷勢最嚴重，頭骨嚴重破裂、腦部神經中樞系統受損、瞳孔放大，送到苑裡的醫院搶救插管，昏迷指數3，轉院台中榮總開刀，醫生坦言目前情況不是很好，只能希望有奇蹟降臨。

通霄警分局指出，6月16日深夜接獲110報案稱苑裡鎮濱海公園停車場有青少年聚集鬧事，立即啟動快打機制，調派線上警力及偵查隊員趕往處理，警方到場發現2名傷患，分別有頭部撕裂傷及手部骨折，由救護車送醫。

經盤查逗留於周邊的可疑人士，發現是張姓、陳姓兩名嫌疑人因口角糾紛糾眾談判，雙方發生鬥毆；警方在現場逮捕涉案的22名青少年，詢問後依聚眾鬥毆罪及殺人未遂罪移送苗栗地檢署偵辦，並持續追查其他共犯。

演藝人員朱九在臉書po文表示兒子「龍兒」前晚10點相挺朋友出事情。圖／取自臉書
演藝人員朱九在臉書po文表示兒子「龍兒」前晚10點相挺朋友出事情。圖／取自臉書
兩派青少年談判發生鬥毆及車輛衝撞傷人的衝突。圖／民眾提供
兩派青少年談判發生鬥毆及車輛衝撞傷人的衝突。圖／民眾提供

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