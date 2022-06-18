竹東分局前舞獅挑釁 警逮12名幫派份子
新竹縣竹東警分局去年9月發生陣頭舞獅擺陣誣蔑公署案，新竹檢警展開嚴辦，於本週拘提逮捕蕭姓、巫姓為首之成員共12人，以涉嫌組織犯罪移送法辦。
新竹縣政府警察局竹東分局今天發布新聞稿表示，110年9月間，有心人士趁前任分局長江建忠交接之際，以喪事陣頭在分局前方繞行、挑釁，引起社會一片譁然。
竹東警分局長林明鋒表示，雖然相關涉案人士已經法院判決有罪定讞，但當時發現現場有多名「三環幫」幫派成員圍觀錄影，於是與新竹縣警局刑警大隊共組專案小組，在新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮下，持續追查幕後指使者。
林明鋒表示，在歷經長達8個多月的調查，掌握犯嫌妨害秩序、暴力討債等相關不法事證，於本週執行幫派掃黑行動，兵分多路拘提逮捕，將舞獅案同夥蕭姓及巫姓主嫌等12人一網打盡，
警方表示，全案依違反組織犯罪條例等罪移請新竹地檢署偵辦，其中蕭嫌因惡行重大聲押獲准，巫嫌則裁定新台幣10萬元交保。
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