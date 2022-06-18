酒醉情侶起口角 男割腕 女搶下刀自捅3刀送醫不治

昨天凌晨3時許，28歲的林姓男子與24歲林姓女友，2人從台北搭乘代駕返家，途中起口角，林男便持刀朝其左手腕劃下一刀，林女揚言同歸於盡，便奪刀朝左胸刺入3刀後昏厥，林女送醫不治；桃園地檢署檢察官昨與法醫相驗，初判林女為自刺死亡，而真正死因待解剖釐清。

中壢警分局表示，2人為情侶關係，17日於台北松山區某酒店歡飲後，請代駕駕車返回新竹縣，不料過程中2人酒後因感情糾紛起衝突，林男便持放置車內的長約30公分的短刀，往其左手腕劃出一道傷痕，而林女揚言同歸於盡奪取林男手中刀，朝胸腹刺入3刀不慎傷及心、肺，讓林女頓時冒出大量鮮血並迅速陷入昏厥。

林男見狀嚇得趕緊要代駕開車前往醫院，不過尋了許久仍找不到醫院，因此，林男自行駕車將林女送至桃園中壢天晟醫院，經過一番搶救後，仍於當日清晨6時許宣告不治。

根據檢警調查，林男稱林女從他手中奪刀後，自行捅3刀，他來不及阻止才釀成悲劇，而協助代駕的林姓司機證詞與林男大致相符。檢察官及法醫相驗過後，初步研判林女身上刀傷應非他人所致，不過林女家屬對於死因仍存有疑，因此將待解剖後釐清確切死亡原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980