快訊

鐵道局7日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

中重症+402例 6歲男童打1劑BNT隔日確診變重症

病例數較昨降2.8%！本土+5萬3643、境外+64 增181人死亡

酒醉情侶起口角 男割腕 女搶下刀自捅3刀送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨天凌晨3時許，28歲的林姓男子與24歲林姓女友，2人從台北搭乘代駕返家，途中起口角，林男便持刀朝其左手腕劃下一刀，林女揚言同歸於盡，便奪刀朝左胸刺入3刀後昏厥，林女送醫不治；桃園地檢署檢察官昨與法醫相驗，初判林女為自刺死亡，而真正死因待解剖釐清。

中壢警分局表示，2人為情侶關係，17日於台北松山區某酒店歡飲後，請代駕駕車返回新竹縣，不料過程中2人酒後因感情糾紛起衝突，林男便持放置車內的長約30公分的短刀，往其左手腕劃出一道傷痕，而林女揚言同歸於盡奪取林男手中刀，朝胸腹刺入3刀不慎傷及心、肺，讓林女頓時冒出大量鮮血並迅速陷入昏厥。

林男見狀嚇得趕緊要代駕開車前往醫院，不過尋了許久仍找不到醫院，因此，林男自行駕車將林女送至桃園中壢天晟醫院，經過一番搶救後，仍於當日清晨6時許宣告不治。

根據檢警調查，林男稱林女從他手中奪刀後，自行捅3刀，他來不及阻止才釀成悲劇，而協助代駕的林姓司機證詞與林男大致相符。檢察官及法醫相驗過後，初步研判林女身上刀傷應非他人所致，不過林女家屬對於死因仍存有疑，因此將待解剖後釐清確切死亡原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

24歲林姓女子因與男友起口角，疑持刀自刺受重傷，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
24歲林姓女子因與男友起口角，疑持刀自刺受重傷，送醫不治。記者翁唯真／翻攝

桃園 檢察官 新竹

延伸閱讀

對前女友重燃慾火情慾壓過理智 硬上挨告賠5萬獲緩刑

醉漢持鐵棍「指揮交通」 坦承酒駕遭依公危現行犯逮捕

台中情侶酒醉大吵 他揮刀自殘滿身血 女友嚇到崩潰

高雄9旬翁死亡疑為命案 警方懷疑女兒失手打死父後割腕

相關新聞

酒醉情侶起口角 男割腕 女搶下刀自捅3刀送醫不治

昨天凌晨3時許，28歲的林姓男子與24歲林姓女友，2人從台北搭乘代駕返家，途中起口角，林男便持刀朝其左手腕劃下一刀，林女...

網紅逝世知名經紀人豪宅 告別式家屬淚訴求真相

上月13日31歲的吳姓生技工程師爆出逝世於知名經紀人蔣承縉豪宅，家屬看到遺體發現頸部、肩膀然腰部及太陽穴都有受到撞擊可能...

太歲頭上動土 舞白獅挑釁警分局長 三環幫12人遭逮

去年9月新竹縣竹東警分局新、舊任分局長交接的舞白獅挑釁事件，警方發現三環幫眾隱身其中錄影且Po網，引發民群不安，繼而展開...

開保時捷跑車搶銀行 搬出老母求具保 法官不准

葉姓男子今年2月開保時捷跑車，涉嫌持槍搶劫高雄市彰化銀行博愛分行，還對員警開槍，幸子彈未擊發才沒造成傷亡。他經檢方聲押獲...

水電工自學改造槍支 北市刑大逮人

新北市鄭姓水電工，利用自己擅長水電的動手專長，加上因為興趣上網學習，改造多把槍支；台北市刑大科偵隊獲報後展開調查，日前逮...

商店兼作地下匯兌 男子堅稱替同鄉跑腿送銀行

地下匯兌擾亂金融市場嚴重，但不法分子或集團常以合法掩護非法，難以查緝。越南一名銀姓男子在桃園經營4家超商，同時也經營台、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。