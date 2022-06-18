情侶爭吵後疑自殘 女子身中3刀送醫不治

一對林姓情侶昨天酒後搭車返家，因感情問題發生爭執，林女看見對方以刀自殘後，疑似奪刀自殘，送醫後不治；檢方相驗後初步研判林女傷勢非他人造成，但確切死因案情待釐清。

桃園市政府警察局中壢分局調查，28歲的林姓男子與24歲的林姓女子為情侶，昨天凌晨3時許，兩人與友人飲酒後，由代駕開車載送返家。

警方調查，兩人在返家途中，疑似因為吃醋發生爭吵，林男一氣之下持刀自殘手腕，林女見狀後也奪刀，過程中胸口、腹部被刺中3刀，送醫後不治。

警方偵訊時，林男供稱是林女奪刀後自殘，他來不及阻止，代駕司機說詞則與林男大致相符；桃園地檢署相驗後，初步認為林女身體刀傷應非外人刺傷，但確切死因仍需解剖確認，案情也仍待釐清。

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