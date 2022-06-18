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太歲頭上動土 舞白獅挑釁警分局長 三環幫12人遭逮
去年9月新竹縣竹東警分局新、舊任分局長交接的舞白獅挑釁事件，警方發現三環幫眾隱身其中錄影且Po網，引發民群不安，繼而展開掃黑行動。竹東警分局今天宣布，在新竹地檢署檢察官葉子誠指揮下，成功逮捕三環幫蕭姓、巫姓以及外圍分子等12人，以涉嫌組織犯罪移送法辦。
有心人士選在2021年9月竹東分局前分局長江建忠交接離開之際，特意以舞白獅等喪事陣頭，在竹東分局前繞行、挑釁，挑戰公權力意味深，引發社會嘩然。雖相關涉案人經法院判決有罪定讞，但警方追查發現，當時現場有多名三環幫成員圍觀錄影，蕭、巫2人即是成員之一。
竹東警分局與竹縣刑警大隊共組專案小組，經檢察官葉子誠指揮下持續追查8個多月，調查發現20幾歲的蕭男和巫男，平時在地方上蠻橫惡霸，動不動就撂人毆打被害者、到處滋事，近2年氣燄尤高；經檢警調查掌握，蕭男、巫男涉嫌夥同另外10名男子，已多次犯下妨害秩序、暴力討債等案件。
新竹縣警方日前啟動強力掃黑，兵分多路拘提逮捕，將舞獅案同夥蕭姓及巫姓主嫌等12人一網打盡，全案依違反組織犯罪條例等罪移送新竹地檢署偵辦，蕭男因惡行重大聲押獲准，巫男則裁定10萬元交保。
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