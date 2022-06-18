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開保時捷跑車搶銀行 搬出老母求具保 法官不准
葉姓男子今年2月開保時捷跑車，涉嫌持槍搶劫高雄市彰化銀行博愛分行，還對員警開槍，幸子彈未擊發才沒造成傷亡。他經檢方聲押獲准，他以母親年紀大，身體不好，要陪伴老母，聲請具保停止羈押，但高雄地方法院判決不准，繼續延押2個月。
葉姓男子（51歲）因積欠高利貸，向銀行申請紓困貸款，自認為遭受銀行「刁難」心生不滿，今年2月11日中午，開保時捷BOXTER跑車，到高雄市鼓山區博愛一路彰化銀行博愛分行，涉嫌持改造手槍搶銀行。
當時彰銀行員佯裝配合，趁機按下櫃檯下方的連線警鈴，高雄市警鼓山警分局接報，動員趕赴彰銀博愛分行，喝令他棄槍就擒，但葉仍朝員警扣扳機，行員拿鐵條和椅子丟擲他，員警立即衝進銀行才順利逮捕他，並在他住處搜出33發子彈。高雄地檢署依強盜未遂、殺人未遂、妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例等4罪嫌起訴他。
由於羈押期6月下旬即將屆滿，葉稱母親已經86歲，且身體不好，希望有機會可以陪伴她，聲請具保停止羈押，但是，高雄地方法院法官認為，他持槍強盜未遂、殺人未遂，都是最輕本刑5年以上的重罪，而且葉在警方拘捕時拒捕，有逃亡之虞，認為有羈押必要，判決自年6月25日延長羈押2 月。
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