商店兼作地下匯兌 男子堅稱替同鄉跑腿送銀行
地下匯兌擾亂金融市場嚴重，但不法分子或集團常以合法掩護非法，難以查緝。越南一名銀姓男子在桃園經營4家超商，同時也經營台、越之間的地下匯兌，今年1月到3月就經手1100多萬元，被依違反銀行法移送法辦，經桃園地檢署複訊以5萬元交保。
移民署北區事務大隊機動隊去年10月接獲銀男從事不法情資，報請桃園地方檢察署指揮後，與移民署桃園市專勤隊、海巡署偵防查緝隊及桃園市刑大共組專案小組，今年3月兵分多路逮人，除了銀男，也帶回6名協助收款的超商員工。
專案小組指出，銀男標榜換匯條件優渥、匯款快速及直達越南住家，且服務對象不僅只移工，若國人在越南工作有換匯需求，也可提供服務，因此不少知道門路的人都找他幫忙。
銀男被逮後，矢口否認犯案，堅稱自己只是代收匯款，替不方便跑銀行的移工跑腿，無地下匯兌情事，但專案小組從他手機Line對話紀錄掌握換匯資訊，且換匯幾乎零時差，每筆交易酌收100到150元手續費，因此認定其違反銀行法。
另外，專案小組發現銀男超商還販售越南私菸，共查扣2300多包，此部分也依違反菸酒管理法移送偵辦。
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