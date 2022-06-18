快訊

幼兒有疫苗可打了！家長苦惱選莫德納還輝瑞？前台大醫解答

超狂82歲嬤 24小時跑完125公里破世界紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／3人蘆洲摩鐵開毒趴遇警臨檢 這下慘啦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市黃姓男子14日凌晨與連男、黃女約至蘆洲區中正路某間汽車旅館內開毒趴。當日中午轄區警到場臨檢，聞到濃濃k毒煙味從房內散出，眾警待3嫌打開房外鐵捲門之際上前盤搜，在房內、車內搜出大量毒品，警詢後依毒品罪嫌將3人移送法辦。

經查，黃姓男子（24歲）14日凌晨找來連姓男子（28歲）、黃姓女子（25歲）來到新北市蘆洲區中正路上某家汽車旅館311號房內開毒趴，3人徹夜狂歡吞雲吐霧抽起k毒煙。當天近中午，轄區警到場臨檢，既聞到311房飄散出濃濃k毒菸味。

蘆洲警分局三民派出所長黃俊龍按兵不動，先埋伏在311房外，不久，311房鐵捲門開啟，眾警見3人步出房門之際衝前盤查，當場在311房內、黃男汽車車內搜出163包毒品咖啡包（毛重571.71公克）、k他命15包（毛重33.37公克）及1支k他命香菸（毛重1.17公克），連同黃男、連男、黃女等3嫌，一併帶回偵辦，偵詢時，3人坦承吸食毒品，但否認有販賣，警詢後依毒品罪嫌移送3嫌。

警詢後依毒品罪嫌移送3嫌。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毒品罪嫌移送3嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方在黃男車內查獲毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方在黃男車內查獲毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在外，等待鐵捲門開啟之際衝前盤查。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在外，等待鐵捲門開啟之際衝前盤查。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在外，等待鐵捲門開啟之際衝前盤查。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在外，等待鐵捲門開啟之際衝前盤查。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝

毒品 臨檢

延伸閱讀

蘆洲環堤大道死亡車禍頻傳 警局：研議加裝測速照相機

MLB／又蠢又萌！裁判伸手臨檢油不油 大谷握手回應被抓回來

高雄摩鐵遭裝針孔...多人恐被偷拍怎自保？ 律師給建議

影／蘆洲環堤道嚴重車禍 大型重機與機車對撞釀1死1重傷

相關新聞

桃園雙屍3死案／凶嫌在泰投案 我爭遣返回台受審

在台犯下雙屍三死命案的主嫌王大賢犯案後逃回泰國，昨天在父親陪同下，於泰北清邁向警方投案，泰國警察總長蘇瓦表示，王男將在泰...

影／3人蘆洲摩鐵開毒趴遇警臨檢 這下慘啦

新北市黃姓男子14日凌晨與連男、黃女約至蘆洲區中正路某間汽車旅館內開毒趴。當日中午轄區警到場臨檢，聞到濃濃k毒煙味從房內...

泰警施壓、父勸投案 桃園雙屍3死命案嫌犯將留泰國受審

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，今天早上在父親陪同下在泰北清邁向警方投案。泰國警察總長蘇瓦今天表示，王姓嫌犯將在泰...

黑幫組假投資詐團騙6千餘萬 刑事局逮21人

竹聯幫戰堂成員周姓男子（48歲），找來同夥共組詐騙集團，以「素人股神推薦飆漲股」名義，吸引民眾拿錢投資，騙到錢後立即關閉...

桃2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

本月10日泰籍李芬芳、李邦勝夫婦因金錢糾紛慘遭泰籍合夥人王大賢殺害，棄屍於桃園高鐵站附近停車場後搭機逃回泰國，中壢警分局...

工廠起火員工全消失無蹤 原來偷製毒品2嫌收押其餘在逃

台南市新市區一處鐵皮屋工廠今年4月起火冒出大量白煙，消防員滅火後發現場內人員消失無蹤，還有防毒面具、不明粉末等奇怪物品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。