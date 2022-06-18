影／3人蘆洲摩鐵開毒趴遇警臨檢 這下慘啦

新北市黃姓男子14日凌晨與連男、黃女約至蘆洲區中正路某間汽車旅館內開毒趴。當日中午轄區警到場臨檢，聞到濃濃k毒煙味從房內散出，眾警待3嫌打開房外鐵捲門之際上前盤搜，在房內、車內搜出大量毒品，警詢後依毒品罪嫌將3人移送法辦。

經查，黃姓男子（24歲）14日凌晨找來連姓男子（28歲）、黃姓女子（25歲）來到新北市蘆洲區中正路上某家汽車旅館311號房內開毒趴，3人徹夜狂歡吞雲吐霧抽起k毒煙。當天近中午，轄區警到場臨檢，既聞到311房飄散出濃濃k毒菸味。