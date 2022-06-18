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影／3人蘆洲摩鐵開毒趴遇警臨檢 這下慘啦
新北市黃姓男子14日凌晨與連男、黃女約至蘆洲區中正路某間汽車旅館內開毒趴。當日中午轄區警到場臨檢，聞到濃濃k毒煙味從房內散出，眾警待3嫌打開房外鐵捲門之際上前盤搜，在房內、車內搜出大量毒品，警詢後依毒品罪嫌將3人移送法辦。
經查，黃姓男子（24歲）14日凌晨找來連姓男子（28歲）、黃姓女子（25歲）來到新北市蘆洲區中正路上某家汽車旅館311號房內開毒趴，3人徹夜狂歡吞雲吐霧抽起k毒煙。當天近中午，轄區警到場臨檢，既聞到311房飄散出濃濃k毒菸味。
蘆洲警分局三民派出所長黃俊龍按兵不動，先埋伏在311房外，不久，311房鐵捲門開啟，眾警見3人步出房門之際衝前盤查，當場在311房內、黃男汽車車內搜出163包毒品咖啡包（毛重571.71公克）、k他命15包（毛重33.37公克）及1支k他命香菸（毛重1.17公克），連同黃男、連男、黃女等3嫌，一併帶回偵辦，偵詢時，3人坦承吸食毒品，但否認有販賣，警詢後依毒品罪嫌移送3嫌。
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