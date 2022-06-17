黑幫組假投資詐團騙6千餘萬 刑事局逮21人

竹聯幫戰堂成員周姓男子（48歲），找來同夥共組詐騙集團，以「素人股神推薦飆漲股」名義，吸引民眾拿錢投資，騙到錢後立即關閉聯繫管道，估計至少60餘民眾受害，詐騙金錢6000萬元以上，刑事局日前逮捕周嫌及共犯共21人。

警方指出，嫌犯去年初先亂槍打鳥發送投資手機簡訊，內容為「素人股神推薦飆漲股」等吸引民眾點擊，民眾進入相關網站後，嫌犯以投資專員姿態，鼓動民眾加入投資群組，群組內有嫌犯安排的成員，製造獲利假象。

歹徒指示被害人下載虛假的虛擬通貨交易平台App如「FCE」、「U-Trade」、「VIPOTOR」、「FXTM富拓」、「Fancy」、「Prorods」、「Lebwayz」、「Konanos」，被害人將款項匯入周嫌掌控的人頭帳戶，再由車手提領部分贓款，以及將部分贓款轉至下一層人頭帳戶以隱匿犯罪所得來源，當被害人發現無法出金或交易平台關閉後，才驚覺遭詐騙。