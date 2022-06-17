快訊

富樂快篩取得EUA與「邵博士」有關？ 羅一鈞說明

「二次感染」定義擬介於1至3個月 羅一鈞曝要3條件評估

桃2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

本月10日泰籍李芬芳、李邦勝夫婦因金錢糾紛慘遭泰籍合夥人王大賢殺害，棄屍於桃園高鐵站附近停車場後搭機逃回泰國，中壢警分局證實王嫌已於台灣時間今日上午10時主動投案，刑事局國際刑警科長李泱輯今下午說明，是否回台受審，將有待法務部及桃園地檢署方是否提出司法互助協商，才能確認後續王嫌將在哪裡受審。

中壢警分局長蕭欽杰表示，本起案件警方獲報後發現第一犯罪現場在土城，本月9日棄屍後就潛逃出境，並透過刑事局駐泰國警察聯絡官與泰國警方召開專案會議，由泰國警察總監素瓦親自主持，並向泰國法院聲請逮捕令獲准後全力查緝，並於今上午10時17分許在父親陪同下向泰國警方投案。

是否能順利引渡回台，李泱輯指出，以往台泰合作有順利引渡回台案例，但因本案李姓夫婦跟王嫌都有泰國籍，據悉，被害女方家屬已在泰國當地提起殺人告訴，後續的國際合作、人犯遣返、受審地點及司法互助等問題，將由警方跟桃園地檢署和法務部，來跟泰國政府協商。

李泱輯表示，我國及泰國國內法都有司法互助條例，不過2國雙方沒有簽訂協議，但可以由個案方式來發動司法互助協議，有關如何配合明確釐清，還有待台灣和泰國的繼續合作，希望由桃園地檢署指揮，結合刑事局透過國際合作，讓王嫌回台受審。

蕭欽杰指出，王嫌和李姓夫婦都住在同一個村莊，目前調查為金錢糾紛，匯兌可能是其中一個原因，投案原因也在調查，駐泰聯絡官也趕到清邁要協助調查，詳細情況將與泰國通力合作調查；至於作案鈍器仍在追查下落當中。

王嫌和李姓夫婦3人在泰國是好友，李女後來也來台做人力仲介，於2012年取得我國國籍，2018年與李邦勝結婚讓李男依親來台。王嫌來台後李姓夫婦讓他擔任移工宿舍管理員，近來李氏夫婦發現帳目有出入，懷疑王男私吞金錢，王男則認為，3人明明是合夥，但自己卻做多分少，讓王男心生不滿。

本月8日晚間，李姓夫婦與王嫌相約新北土城移工宿舍談判，李芬芳先遭埋伏的王男持鈍器打死，王男疑趁李邦勝上樓尋找妻時，也持鈍器攻擊李男致死，最後將遺體搬上休旅車，開往桃園高鐵站附近停車場棄屍，逃亡過程中二度變裝，最後搭乘星宇航空飛往曼谷逃亡。

王嫌將車輛停放在桃園高鐵站附近停車場將2人棄屍。記者翁唯真／攝影
王嫌將車輛停放在桃園高鐵站附近停車場將2人棄屍。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死命案今下午於中壢警分局開記者會，希望由桃園地檢署指揮，結合刑事局透過國際合作，讓王嫌回台受審。記者翁唯真／攝影
桃園2屍3死命案今下午於中壢警分局開記者會，希望由桃園地檢署指揮，結合刑事局透過國際合作，讓王嫌回台受審。記者翁唯真／攝影
警方曝光王嫌逃亡前於桃園國際機場現身畫面。記者翁唯真／翻攝
警方曝光王嫌逃亡前於桃園國際機場現身畫面。記者翁唯真／翻攝

泰國 桃園 司法

延伸閱讀

桃園青埔雙屍3死命案凶嫌泰國投案 桃檢：設法遣返

桃園2屍3死棄屍命案 警方證實嫌已投案 下午2時記者會

桃園雙屍案嫌犯 今早在泰國清邁向當地警方投案

「防疫保單之亂」燃燒 泰國至少4保險公司陷入破產

相關新聞

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

台南市30多歲王姓女子今天一早6時多與陳姓丈夫爭吵，一怒之下拿菜刀刺殺丈夫，陳男倒地躺臥血泊中，因兩人爭吵聲太大，驚動社...

桃2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

本月10日泰籍李芬芳、李邦勝夫婦因金錢糾紛慘遭泰籍合夥人王大賢殺害，棄屍於桃園高鐵站附近停車場後搭機逃回泰國，中壢警分局...

工廠起火員工全消失無蹤 原來偷製毒品2嫌收押其餘在逃

台南市新市區一處鐵皮屋工廠今年4月起火冒出大量白煙，消防員滅火後發現場內人員消失無蹤，還有防毒面具、不明粉末等奇怪物品，...

影／通緝犯誤為仇家跟蹤 持槍射擊旁車警8小時速逮

新北市淡水區盧姓男子，因毒品、槍砲被發布通緝，昨天凌晨開車外出，誤以為遭仇家跟蹤，持槍朝對方車後開去，被害車主返家發現報...

他毒駕狂飆躲警察 保齡球般撞機車壓死乘客判10年5月

台中張姓男子吸食安非他命、服用鎮定劑後偷了1輛小貨車，遇警方盤查自稱「以為是仇人」重踩油門闖紅燈、高速轉彎，後翻車失控如...

桃園青埔雙屍3死命案凶嫌泰國投案 桃檢：設法遣返

桃園市青埔某停車場上周五傳出雙屍三命慘案，傳凶嫌王大賢今天上午9時在泰國清邁向當地警方投案，桃園地檢署稍早證實此事，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。