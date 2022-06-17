桃2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

本月10日泰籍李芬芳、李邦勝夫婦因金錢糾紛慘遭泰籍合夥人王大賢殺害，棄屍於桃園高鐵站附近停車場後搭機逃回泰國，中壢警分局證實王嫌已於台灣時間今日上午10時主動投案，刑事局國際刑警科長李泱輯今下午說明，是否回台受審，將有待法務部及桃園地檢署方是否提出司法互助協商，才能確認後續王嫌將在哪裡受審。

中壢警分局長蕭欽杰表示，本起案件警方獲報後發現第一犯罪現場在土城，本月9日棄屍後就潛逃出境，並透過刑事局駐泰國警察聯絡官與泰國警方召開專案會議，由泰國警察總監素瓦親自主持，並向泰國法院聲請逮捕令獲准後全力查緝，並於今上午10時17分許在父親陪同下向泰國警方投案。

是否能順利引渡回台，李泱輯指出，以往台泰合作有順利引渡回台案例，但因本案李姓夫婦跟王嫌都有泰國籍，據悉，被害女方家屬已在泰國當地提起殺人告訴，後續的國際合作、人犯遣返、受審地點及司法互助等問題，將由警方跟桃園地檢署和法務部，來跟泰國政府協商。

李泱輯表示，我國及泰國國內法都有司法互助條例，不過2國雙方沒有簽訂協議，但可以由個案方式來發動司法互助協議，有關如何配合明確釐清，還有待台灣和泰國的繼續合作，希望由桃園地檢署指揮，結合刑事局透過國際合作，讓王嫌回台受審。

蕭欽杰指出，王嫌和李姓夫婦都住在同一個村莊，目前調查為金錢糾紛，匯兌可能是其中一個原因，投案原因也在調查，駐泰聯絡官也趕到清邁要協助調查，詳細情況將與泰國通力合作調查；至於作案鈍器仍在追查下落當中。

王嫌和李姓夫婦3人在泰國是好友，李女後來也來台做人力仲介，於2012年取得我國國籍，2018年與李邦勝結婚讓李男依親來台。王嫌來台後李姓夫婦讓他擔任移工宿舍管理員，近來李氏夫婦發現帳目有出入，懷疑王男私吞金錢，王男則認為，3人明明是合夥，但自己卻做多分少，讓王男心生不滿。