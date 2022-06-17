他毒駕狂飆躲警察 保齡球般撞機車壓死乘客判10年5月

台中張姓男子吸食安非他命、服用鎮定劑後偷了1輛小貨車，遇警方盤查自稱「以為是仇人」重踩油門闖紅燈、高速轉彎，後翻車失控如保齡球搬撞飛3輛機車，翻車更當場壓死廖姓女騎士，法院以他惡性重大，沒和被害家屬和解，依毒駕致死、竊盜等罪判他10年5月，可上訴。

檢警調查，張男2020年11月18日凌晨施用安非他命、含有苯二氮平類的安眠鎮靜藥物，先是跑到北屯區后庄路與豐樂路一帶行竊，先是偷開走附近1輛小貨車，中午12點多經轄區第五分局文昌派出所巡邏發現。

張竟駕駛贓車一路重踩油門狂飆，途中數次闖紅燈，最後又闖紅燈左轉甘肅路水資源處理中心停車場前翻車，宛如保齡球撞擊般當場猛烈重擊3輛等紅燈的機車，小貨車翻覆直接壓在其中1名廖姓女乘客身上，導致廖女傷重死亡，其餘廖姓、陳姓及黃姓騎車全身多處擦挫傷。

張男經警方逮捕，抽血驗出含有安非他命毒品成分，依毒駕致死送辦；張男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有抽血報告、現場監視器等佐證。

法院發現，張男肇事後送醫抽血，檢測出血液含有安非他命大於900ng/ml，可見其體內安毒濃度高，另還包括苯二氮平類藥物（Benzodiazepine）等中樞神經抑制劑，也屬於管制藥物需醫師處方，顯見張男當時施用後已經達不能安全駕駛程度。

而張的辯護人表示，張男罹患思覺失調症、妄想症，主張應依刑法第19條減刑；但法院認為，張男可以騎車鎖定目標，再持萬用鑰匙偷小貨車，認為當時應無控制能力下降或顯著將低情形。

張也說，偷車後才剛停好要消息，有個穿便服的警察突然敲車窗，他嚇到以為是仇人就跑掉，車速約60至70公里，後來就煞車失靈。法院認為張能清楚交代案發經過，無精神鑑定必要也不予減刑。

法院審酌，張男服用安毒、鎮靜藥物仍開車上路，漠視公眾安全，被查緝還高速連闖紅燈、轉彎，最終造成廖姓女子死亡，至今也沒和被害家屬和解，依吸食毒品駕車以他法致生道路往來危險致人於死罪判他10年，竊盜部分判5月。