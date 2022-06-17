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影／通緝犯誤為仇家跟蹤 持槍射擊旁車警8小時速逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區盧姓男子，因毒品、槍砲被發布通緝，昨天凌晨開車外出，誤以為遭仇家跟蹤，持槍朝對方車後開去，被害車主返家發現報案。警方受理追緝8小時，於昨晚在三芝逮捕盧男，並起出3把改造手槍，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈刀管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。

據查證，盧姓男子，因槍砲案件被法院判刑3年4個月，卻沒有依時報到執行，被法院發布通緝，另又因涉及毒品案件，同被遭士林地檢署發布通緝。

昨天凌晨4時許，他開車行經新北市淡水區淡金路三段與行人路口。見一輛由陳男（30歲）所駕駛的汽車一路緩跟，與他平行而駛。盧男誤以為是仇人尾隨跟蹤，立馬掏出一把改造槍，並上膛子彈放於身旁警戒。

不久，陳男加快油門，往前飆衝到盧男座車前方。盧男一看，立即持槍朝著陳男車尾後開擊一槍，隨即駕車飆快離開。不知車後被人開槍，陳男返家後才發現，後車尾有一處彈孔，趕緊向轄區警報案。

警方受理，調閱沿線監視器畫面以車追嫌。昨天晚上7時許，循線在新北市三芝區長勤街盧男住處逮人，孰料，盧男不願開門，趁與警對峙之時，將槍枝部分零件丟出窗外菜園後，事後盧男開門，警方持搜索票入內，起出3把改造手槍，後又在屋外菜園找到槍管等槍枝零件，一併帶回偵辦。

偵詢時，知悉自己因槍砲、毒品等案件被發布通緝，至於為何朝被害陳男車後開槍。盧男辯稱誤以為是被仇家跟蹤，才會開射示警一槍後逃逸。警詢後依槍砲、毒品通緝、殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方在盧男家中搜扣三把改造手槍。記者曾伯愷／攝影
警方在盧男家中搜扣三把改造手槍。記者曾伯愷／攝影
警詢後依槍砲、殺人未遂送辦。記者曾伯愷／攝影
警詢後依槍砲、殺人未遂送辦。記者曾伯愷／攝影
路口監視器拍到盧男開槍瞬間。記者曾伯愷／攝影
路口監視器拍到盧男開槍瞬間。記者曾伯愷／攝影
警方在盧男家中搜扣三把改造手槍。記者曾伯愷／攝影
警方在盧男家中搜扣三把改造手槍。記者曾伯愷／攝影
警方循線在盧男三芝家中逮人。記者曾伯愷／攝影
警方循線在盧男三芝家中逮人。記者曾伯愷／攝影
盧男拒捕趁與警方對峙時，把槍拆解，槍零件往窗外丟去，警大動員搜尋。記者曾伯愷／攝影
盧男拒捕趁與警方對峙時，把槍拆解，槍零件往窗外丟去，警大動員搜尋。記者曾伯愷／攝影
被害賓士車車車尾後，被盧男開射一槍。記者曾伯愷／攝影
被害賓士車車車尾後，被盧男開射一槍。記者曾伯愷／攝影
盧男拒捕趁與警方對峙時，把槍拆解，槍零件往窗外丟去，警大動員搜尋。記者曾伯愷／攝影
盧男拒捕趁與警方對峙時，把槍拆解，槍零件往窗外丟去，警大動員搜尋。記者曾伯愷／攝影

通緝 毒品

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