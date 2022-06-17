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影／通緝犯誤為仇家跟蹤 持槍射擊旁車警8小時速逮
新北市淡水區盧姓男子，因毒品、槍砲被發布通緝，昨天凌晨開車外出，誤以為遭仇家跟蹤，持槍朝對方車後開去，被害車主返家發現報案。警方受理追緝8小時，於昨晚在三芝逮捕盧男，並起出3把改造手槍，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈刀管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。
據查證，盧姓男子，因槍砲案件被法院判刑3年4個月，卻沒有依時報到執行，被法院發布通緝，另又因涉及毒品案件，同被遭士林地檢署發布通緝。
昨天凌晨4時許，他開車行經新北市淡水區淡金路三段與行人路口。見一輛由陳男（30歲）所駕駛的汽車一路緩跟，與他平行而駛。盧男誤以為是仇人尾隨跟蹤，立馬掏出一把改造槍，並上膛子彈放於身旁警戒。
不久，陳男加快油門，往前飆衝到盧男座車前方。盧男一看，立即持槍朝著陳男車尾後開擊一槍，隨即駕車飆快離開。不知車後被人開槍，陳男返家後才發現，後車尾有一處彈孔，趕緊向轄區警報案。
警方受理，調閱沿線監視器畫面以車追嫌。昨天晚上7時許，循線在新北市三芝區長勤街盧男住處逮人，孰料，盧男不願開門，趁與警對峙之時，將槍枝部分零件丟出窗外菜園後，事後盧男開門，警方持搜索票入內，起出3把改造手槍，後又在屋外菜園找到槍管等槍枝零件，一併帶回偵辦。
偵詢時，知悉自己因槍砲、毒品等案件被發布通緝，至於為何朝被害陳男車後開槍。盧男辯稱誤以為是被仇家跟蹤，才會開射示警一槍後逃逸。警詢後依槍砲、毒品通緝、殺人未遂罪嫌移送法辦。
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