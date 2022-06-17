桃園青埔雙屍3死命案凶嫌泰國投案 桃檢：設法遣返

桃園市青埔某停車場上周五傳出雙屍三命慘案，傳凶嫌王大賢今天上午9時在泰國清邁向當地警方投案，桃園地檢署稍早證實此事，目前也透過各種管道與泰國司法單位聯繫。桃檢表示，雖然台、泰雙方未討論如何遣返細節，但會用盡一切方法，將人遣返回台，接受司法調查及審判。

檢警調查，死者為36歲的女子李芬芳和32歲的男子李邦勝，2人為夫妻，而李女經解剖調查，腹中還有一個完整嬰兒胚胎，因此認定雙屍三命，至於遇害原因，則有可能是2人與凶嫌王大賢共同經營的人力仲介公司分潤不均，導致王大賢動了殺心。

由於凶嫌王大賢和李芬芳夫婦都具有泰國國籍，且3人原本在泰國就是認識多年的老友，事件也在泰國炸鍋，引起熱烈討論。