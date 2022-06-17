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桃園青埔雙屍3死命案凶嫌泰國投案 桃檢：設法遣返
桃園市青埔某停車場上周五傳出雙屍三命慘案，傳凶嫌王大賢今天上午9時在泰國清邁向當地警方投案，桃園地檢署稍早證實此事，目前也透過各種管道與泰國司法單位聯繫。桃檢表示，雖然台、泰雙方未討論如何遣返細節，但會用盡一切方法，將人遣返回台，接受司法調查及審判。
檢警調查，死者為36歲的女子李芬芳和32歲的男子李邦勝，2人為夫妻，而李女經解剖調查，腹中還有一個完整嬰兒胚胎，因此認定雙屍三命，至於遇害原因，則有可能是2人與凶嫌王大賢共同經營的人力仲介公司分潤不均，導致王大賢動了殺心。
由於凶嫌王大賢和李芬芳夫婦都具有泰國國籍，且3人原本在泰國就是認識多年的老友，事件也在泰國炸鍋，引起熱烈討論。
桃園地檢署證實王大賢今天上午在泰國清邁向當地警方投案，目前正透過法務部國際及兩岸司、刑事局國際科等管道與當地警方聯繫；外傳王大賢投案目的是想在泰國接受調查審判，不想被遣返回台。對此，桃檢表示目前未與泰國方面討論到遣返細節，不過「會用盡一切方法，將人引渡回台」。
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