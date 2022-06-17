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桃園雙屍案嫌犯 今早在泰國清邁向當地警方投案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

王大賢在新北市土城區的移工宿舍，殺害懷有龍鳳胎的李芬芳和丈夫李邦勝，共2屍4命；宿舍旁是收費停車場，根據監視器畫面，王男犯案後，開車駛離載屍逃逸。記者翁至成攝影／報系資料照
王大賢在新北市土城區的移工宿舍，殺害懷有龍鳳胎的李芬芳和丈夫李邦勝，共2屍4命；宿舍旁是收費停車場，根據監視器畫面，王男犯案後，開車駛離載屍逃逸。記者翁至成攝影／報系資料照

台灣、泰國雙重國籍男子王大賢，日前涉嫌殺害李芬芳、李邦勝夫妻，棄屍高鐵桃園站旁停車場，搭機潛逃泰國，根據泰國媒體消息，王大賢已在台灣時間今天早上9時許，在清邁向當地警方投案。

雙屍案發生後，刑事局已請求泰國警方協查。昨天傳出王有意投案，台灣、泰國警方保持密切聯繫。

泰國媒體昨天訪問王大賢父親，王父表示已與兒子取得聯繫，兒子會投案，將告知警方時間及地點。

由於王與死者都是泰國人，泰國媒體大幅報導這起命案，當地警方高度重視，調閱監視器追緝。不過，台、泰沒有邦交，也未簽署司法互助協議，若泰警查獲王，官警研判遣送來台機率不高，可能留下偵審，由台灣提供命案事證。

警方調查，王與李芬芳有台、泰雙重國籍，李邦勝是泰籍，3人在泰國就認識，後來李氏夫妻在台從事移工仲介，由王管理移工宿舍，疑因利潤糾紛，本月8日王在新北市土城區的移工宿舍持凶器打死夫妻，隔天棄屍，搭機飛往泰國曼谷。

泰國 移工

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