聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車乘客未戴安全帽還抱草蓆 台南警查獲通緝犯攜毒
高雄38歲黃姓男子昨天搭乘友人機車，經台南市金華與永華路口時，未載安全帽且雙手橫抱一捲草蓆，遭市警二分局員警攔檢，黃男神色慌張，一下說忘了身分證字號，一下又說錯，經員警以以M-Police比對，查出他是名通緝犯，且在身上起出大麻、安非他命等毒品，依法將他送辦。
第二分局海安所警員盧卜誠、黃伯丞2人巡邏發現，黃男未戴安全帽，且手中橫持一捲草蓆，顯有行車安全之虞，將他攔下盤查，赫然發現他因不能安全駕駛案為屏東地檢署發布通緝在逃的通緝犯。
經員警當場逮捕，隨後又在他緊握的隨身背包內起獲大麻1包（0.86公克）、安非他命1包（0.73公克）、K他命2包（5.62公克）等物。
面對毒品來源，黃男堅不吐實，避重就輕，警方調查後將他移送台南地方檢察署偵辦，並解送屏東地檢署歸案。警方指出，將就其毒品來源持續向上溯源追查。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言