機車乘客未戴安全帽還抱草蓆 台南警查獲通緝犯攜毒

高雄38歲黃姓男子昨天搭乘友人機車，經台南市金華與永華路口時，未載安全帽且雙手橫抱一捲草蓆，遭市警二分局員警攔檢，黃男神色慌張，一下說忘了身分證字號，一下又說錯，經員警以以M-Police比對，查出他是名通緝犯，且在身上起出大麻、安非他命等毒品，依法將他送辦。

第二分局海安所警員盧卜誠、黃伯丞2人巡邏發現，黃男未戴安全帽，且手中橫持一捲草蓆，顯有行車安全之虞，將他攔下盤查，赫然發現他因不能安全駕駛案為屏東地檢署發布通緝在逃的通緝犯。

經員警當場逮捕，隨後又在他緊握的隨身背包內起獲大麻1包（0.86公克）、安非他命1包（0.73公克）、K他命2包（5.62公克）等物。

面對毒品來源，黃男堅不吐實，避重就輕，警方調查後將他移送台南地方檢察署偵辦，並解送屏東地檢署歸案。警方指出，將就其毒品來源持續向上溯源追查。

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高雄38歲黃姓男子昨天搭乘友人機車，經台南市金華與永華路口時，未載安全帽且雙手橫抱一捲草蓆，行蹤可疑，經台南警攔查，意外發現他是名通緝犯。記者邵心杰／翻攝