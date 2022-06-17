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北市萬華開發公司槍擊案 3人裁定羈押禁見
台北市萬華區西園路一家開發公司今年4月27日遭23歲林姓男子朝鐵門連開7槍，林落網，供稱是替大哥出氣，台北市警方前天逮捕11人，包括「威震集團」董事長吳明達。
台北地檢署專案檢察官複訊，昨晚依槍砲等重罪聲請羈押禁見梁姓、劉姓、劉姓等3人，台北地院漏夜審理，今天凌晨已裁定3人全部羈押禁見，檢警後續仍擴大查辦。
據了解，吳明達曾是台北市大同區角頭，1999年槍殺北聯幫幫主「蟲蟲」唐重生，遭判無期徒刑確定，2016年假釋出獄，再捲入事端。
吳明達出獄後成立「威震集團」從事土地、土方事業，另成立愛心協會，捐助白米與金錢給弱勢族群，希望能夠扭轉形象
據了解，涉嫌開槍的林姓「槍手」犯案後自行投案，警方懷疑他被教唆行兇，槍擊案疑是幫派組織犯案，警政高層責由台北市刑警大隊、萬華警分局、刑事局共組專案小組偵辦。
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