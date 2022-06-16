五百萬買凶槍擊芳明館角頭？ 威震大哥吳明達百萬交保

萬華芳明館旗下原生開發公司，今年4月遭人持黑寡婦衝鋒槍掃射，檢警，調查發現，威震集團董事長吳明達疑因一筆千萬元債務糾紛，與青山宮主委黃清源發生嫌隙，吳被控以5百萬代價買凶，透過司機劉偉元找來張姓槍手狙擊黃男，詎料張男把錢花光，竟轉投靠黃男旗下，並跟黃男爆料「吳叫我來殺你」，引爆兩派人馬衝突；台北地檢署訊後命吳明達百萬交保，聲押劉偉元、劉志偉表兄弟與桃園正義會角頭梁建偉。

據了解，吳明達偵訊時否認涉案，強調自己這幾年都在做公益，根本不認識這些人，外傳他與建商有千萬債務，也非事實，他認為自己當年槍殺北聯幫主唐重生，得罪不少人，他近年因案出獄後尚在假釋期間，所以有人想要害他。

據調查，吳明達與新北市建商李振吉有筆千萬元債務，李男認為吳男債務未清償，透過黃清源出面「處理」，但雙方協商破局，吳男不滿黃男介入，疑找人槍擊李男位於新北泰山住處恐嚇。

檢警調查，吳明達透過司機劉偉元找人頭槍擊黃清源，劉偉元找來表弟劉志偉協商，劉偉志再找桃園正義會角頭梁建偉，最後由梁建偉找到毒品調閱人口的張男，告知槍殺黃清源代價是5百萬，張男因需金孔急立馬答應，今年2月間收下1百萬元「前金」及槍彈，準備執行任務，剩下4百萬「後謝」，待槍擊完成再支付。

沒想到，張男還沒狙擊黃清源，就先把錢花光，劉志偉得知後非常不滿，要張男把錢跟槍彈交還，結果張男竟跑去投靠黃男，還告訴黃男「吳叫我來殺你」，芳明館這方得知後，要張男以交還槍、錢為由，設局要劉男這邊的人到萬華取款，劉男中計赴約，被芳明館押走拘禁毆打，還拍下供出是吳明達教唆買凶的影片，上傳臉書供大眾瀏覽，吳也在臉書澄清絕無此事。