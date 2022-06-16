桃園夫妻雙屍命案 凶嫌逃泰國傳父親稱兒子有意投案

桃園雙屍命案，凶嫌棄車高鐵桃園站。圖／報系資料照 我國、泰國雙重國籍男子王大賢涉嫌殺害李芬芳、李邦勝夫妻，棄屍高鐵桃園站旁停車場，搭機潛逃泰國，刑事局已請求泰國警方協查。今天傳出王有意投案，刑事局尚在向泰國警方了解，目前無法證實，台灣、泰國警方保持密切聯繫。

據泰國媒體報導，今天訪問王大賢的父親，王父表示已與兒子取得聯繫，兒子會投案，將告知警方時間及地點。

因王與死者都是泰國人，泰國媒體大幅報導這起命案，當地警方高度重視，組專案小組調閱監視器追緝。不過，台、泰沒有邦交，也未簽署司法互助協議，若泰警查獲王，官警研判遣送來台機率不高，可能留下偵審，由台灣提供命案事證。

警方調查，王與李芬芳有台、泰雙重國籍，李邦勝是泰籍，3人在泰國就認識，後來李氏夫妻在台從事移工仲介，由王管理移工宿舍，疑因利潤糾紛，本月8日王在新北市土城區的移工宿舍持凶器打死夫妻，隔天棄屍，搭機飛往泰國曼谷。