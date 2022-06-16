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竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

一家11口燒死8人 建物經勘查有危險倖存父同意市府代拆

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天上午新竹地檢署檢察官率同警察與消防單位完成現場採証與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮。記者許正宏／攝影
今天上午新竹地檢署檢察官率同警察與消防單位完成現場採証與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮。記者許正宏／攝影

新竹市東大路輪胎行昨晚發生縱火事件釀8死，31歲陳姓縱火犯嫌疑跟父親發生口角，憤而外出購買汽油後返家縱火，一家11口燒死8人，包括陳嫌自己的妻子與三個小孩；今天上午新竹地檢署檢察官率同警察與消防單位完成現場採証與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮。

新竹市政府指出，這棟建築物位於私人土地，建物於民國80年之前就存在，但並未申請建築執照也沒有辦理保存登記。另外這棟建物，未被劃入都更範圍內，陳姓屋主同意委請市府代為拆除，後續將由權責單位依規處理。

市府今天指出，過去因協調不成，屋主沒有加入意願，該建物實際並未納入都更範圍內，後續也將視屋主意願，詢問是否要再加入縣府的都更案。

新竹 都更 建築

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竹市輪胎行遭縱火釀8死 建物有危險將拆除

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