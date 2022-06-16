台南傳妻持刀殺夫悲劇…淋熱水再猛刺 她稱家暴忍無可忍

台南市東區今天上午傳出一起人倫悲劇，32歲王姓女子涉持菜刀一刀刺死39歲陳姓丈夫，據調查，王女一早涉持熱水壺澆淋睡夢中的丈夫後，再持菜刀朝丈夫右胸猛刺，警方據報後緊急將陳男送醫仍傷重不治。而王女作法凶殘，自稱已忍無可忍才犯案。

據指出，王女是賣場服務員，丈夫則是按摩師，兩人之前租房時即曾因夫妻爭吵報警處理，但未聲請保護令。據了解，丈夫最近曾對妻子動手施暴，一周來又對妻子言詞恐嚇，長期下來令妻子受不了，一時情緒失控，才會持刀刺死丈夫。

警方調查，王女一早6時多涉持熱水壺澆淋睡夢中的丈夫後，丈夫驚醒後，抓了妻子頭髮反擊，妻子順手從櫃子上拿起刀來，朝丈夫右胸猛刺，隨後倒地躺臥血泊中。然而，因兩人爭吵聲太大，驚動社區管理員報警，警方趕到現場處理，緊急將他送醫搶救，仍傷重不治。

據了解，王女跟丈夫婚後育有1名兒子，年僅2歲多，夫妻兩人分房睡，兒子與王女同睡一房，王女跑到陳男房內行凶時，並未親睹案發過程，但聽到父親慘叫聲。案發後，警方通報社會局緊急將男孩安置。