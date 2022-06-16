快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南傳妻持刀殺夫悲劇…淋熱水再猛刺 她稱家暴忍無可忍

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市東區今天上午傳出一起人倫悲劇，32歲王姓女子涉持菜刀一刀刺死39歲陳姓丈夫，據調查，王女一早涉持熱水壺澆淋睡夢中的丈夫後，再持菜刀朝丈夫右胸猛刺，警方據報後緊急將陳男送醫仍傷重不治。而王女作法凶殘，自稱已忍無可忍才犯案。

據指出，王女是賣場服務員，丈夫則是按摩師，兩人之前租房時即曾因夫妻爭吵報警處理，但未聲請保護令。據了解，丈夫最近曾對妻子動手施暴，一周來又對妻子言詞恐嚇，長期下來令妻子受不了，一時情緒失控，才會持刀刺死丈夫。

警方調查，王女一早6時多涉持熱水壺澆淋睡夢中的丈夫後，丈夫驚醒後，抓了妻子頭髮反擊，妻子順手從櫃子上拿起刀來，朝丈夫右胸猛刺，隨後倒地躺臥血泊中。然而，因兩人爭吵聲太大，驚動社區管理員報警，警方趕到現場處理，緊急將他送醫搶救，仍傷重不治。

據了解，王女跟丈夫婚後育有1名兒子，年僅2歲多，夫妻兩人分房睡，兒子與王女同睡一房，王女跑到陳男房內行凶時，並未親睹案發過程，但聽到父親慘叫聲。案發後，警方通報社會局緊急將男孩安置。

然而，案發後，王女被帶回台南市警一分局東門派出所問訊，因事關重大案件，也委請法扶律師到場協助。

台南市東區今天上午傳出一起人倫悲劇，32歲王姓女子涉持菜刀一刀刺死39歲陳姓丈夫，警方據報後緊急將陳男送醫仍傷重不治。記者邵心杰／翻攝
台南市東區今天上午傳出一起人倫悲劇，32歲王姓女子涉持菜刀一刀刺死39歲陳姓丈夫，警方據報後緊急將陳男送醫仍傷重不治。記者邵心杰／翻攝

台南 家暴

延伸閱讀

在你動手打老婆之前？哥倫比亞「家暴男熱線」的社會實驗

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

跟柯以柔一樣被騙　主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

捲家暴案且襲警拒捕 海斯判決結果出爐

相關新聞

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

台南市30多歲王姓女子今天一早6時多與陳姓丈夫爭吵，一怒之下拿菜刀刺殺丈夫，陳男倒地躺臥血泊中，因兩人爭吵聲太大，驚動社...

台南傳妻持刀殺夫悲劇…淋熱水再猛刺 她稱家暴忍無可忍

台南市東區今天上午傳出一起人倫悲劇，32歲王姓女子涉持菜刀一刀刺死39歲陳姓丈夫，據調查，王女一早涉持熱水壺澆淋睡夢中的...

懷疑戴綠帽 恐怖丈夫施「水刑」強盜妻子16萬遭訴

新北市一名男子因懷疑自己戴綠帽，竟涉嫌對妻子施以溼毛巾掩住口鼻的「水刑」，逼問提款卡及密碼後強行領款；不久又從新店強押一...

Toyz賣大麻菸彈全認罪 律師：他國中畢業不懂台灣法律

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）涉嫌販賣大麻菸彈經檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，台中地院今開庭，劉全部認罪坦言...

萬華開發公司槍擊案 大同區角頭吳明達涉買凶殺人…警逮11嫌

今年4月27日，台北市萬華區西園路一家開發公司，遭23歲林姓男子朝鐵門連開7槍，警告異味濃厚；槍手事後落網，供稱是替自己...

居隔期遇假投資詐騙 他竟偷跑出門欲匯款

新冠肺炎疫情嚴峻，潘姓男子因遭遇網路「假投資」詐騙，居家隔離期間仍外出臨櫃欲匯款，員警獲悉後到場關懷，及時攔阻潘男匯款外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。