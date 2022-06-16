Toyz賣大麻菸彈全認罪 律師：他國中畢業不懂台灣法律

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）涉嫌販賣大麻菸彈經檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，台中地院今開庭，劉全部認罪坦言對這段時間壓力很大，對社會做出不良示範很抱歉，劉的辯護人也說，劉僅國中畢業，且是香港人對中華民國法律不了解，請求法院從輕量刑。

劉偉健說，起初因為朋友關係接觸大麻菸彈，很後悔自己失慮不周導致身上背負刑案，前陣子進入勒戒所也想了很多，對社會做出不良示範覺得很抱歉，而且他本就不是依靠販賣毒品維生，這段時間精神壓力很大，也呼籲社會大眾一定要遠離毒品。

台中地院今開庭，劉偉建就檢方起訴犯罪事實全部坦承，劉的辯護人律師陳志峯表示，劉在偵查時供出共犯、毒品來源，準備程序庭也均坦承犯行，請求法院依毒品危害防制條例第17條減刑。

另一名辯護人律師林庭暘說，也希望合議庭能審酌，劉偉健僅有國中畢業，而且是香港籍外國人，雖然港、台2地來回，但實際上也不是很清楚中華民國法律，盼能從輕量刑。

由於檢方起訴劉偉健4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪，辯護人也表達希望傳喚賴姓、李姓及劉姓共犯，3人一起到庭作證，目的是為釐清劉偉健的參與程度、聯絡犯意行程，以及就確切罪數上的調查。

辯護人也說，劉偉健雖就檢方起訴全部坦承，但他原本是否就有要和賴姓共犯一起賣的意圖，還是遭到賴男欺騙，而導致於沒有既遂等，仍須透過辯論詰問認定。

法院今讓劉的辯護人先行詰問有到庭的1名李姓共犯，李針對和賴姓同夥拆帳、合作模式說明，且彼此見面第2次，賴就說他缺錢所以「要把Toyz的毒品吞掉」，賣掉後也不打算把錢給Toyz等，至於賴男因目前仍在勒戒，今未出庭，法院諭知下次6月23日開庭。

台中檢警去年5月至9月間在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健（29歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元交保。