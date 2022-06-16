開發公司槍擊案大同區角頭吳明達涉買凶殺人警逮11嫌

今年4月27日，台北市萬華區西園路一家開發公司，遭23歲林姓男子朝鐵門連開7槍，警告異味濃厚；槍手事後落網，供稱是替自己大哥出氣，但台北市警方追緝後，昨天警察節出動大批人馬，逮捕11人，其中一人是「威震集團」董事長吳明達。

吳明達是台北市大同區一帶角頭，1999年槍殺北聯幫幫主「蟲蟲」唐重生，遭判無期徒刑，2016年假釋出獄。他出獄後成立「威震集團」並擔任董事長，從事土地土方事業，另外還成立愛心協會，捐助白米金錢給弱勢族群，希望能夠扭轉社會大眾對他的形象，不料如今卻牽扯黑道間的仇殺槍擊案件。

據了解，林姓槍手犯案後自行投案，但供述多所隱瞞，警方懷疑是教唆行兇，同時警方也收穫情資，很可能是幫派組織計劃性犯案，台北市刑警大隊、萬華警分局、刑事局共組專案小組偵辦。

警方指出，去年11月，泰山區一名李姓建商，公司樓下大門遭人開槍警告，警方追查後發現，吳明達疑似與建商有一筆千萬元的借貸關係，建商討債未果後，吳明達一方的人，涉嫌開槍警告。

建商的好友是萬華區「芳明館」黃姓角頭老大，黃姓角頭出面協調，希望吳明達還錢，但協調不成，吳明達身旁的人，就在今年2月間，涉嫌兩度買兇要槍殺黃姓角頭，但都失敗。

4月27日，黃姓角頭經營的開發公司被開槍，當天凌晨3時許，林嫌拿改造衝鋒槍，朝鐵門狂轟7槍，警方還在現場查獲6發未擊發子彈，槍手犯案後，帶著衝鋒槍以及37顆子彈到大同分局投案。