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居隔期遇假投資詐騙 他竟偷跑出門欲匯款
新冠肺炎疫情嚴峻，潘姓男子因遭遇網路「假投資」詐騙，居家隔離期間仍外出臨櫃欲匯款，員警獲悉後到場關懷，及時攔阻潘男匯款外，意外發現其居隔身分，要求潘男盡速返回居隔場所後，通報衛生局處置。
41歲潘男近日到台北市大同區的中國信託民權西路分行，欲匯出11萬元至指定帳戶，面對行員關懷提問，潘男稱匯款是用來買車，但言詞反覆，行員察覺有異，報警處理。
員警到場後，潘男改口稱日前在網路上發現名為「Exnes」的虛擬貨幣投資平台，投入資金獲利後本想領取利潤，但忘記帳戶密碼，經詢問平台客服人員，得知須先匯出11萬元「解碼費用」才能領回帳戶密碼，遂到銀行準備匯款。
員警獲悉後分析典型網路「假投資」詐騙手法及案例，潘男才驚覺受騙，所幸未匯出款項。然而過程中，員警查證潘男身分，發現潘男是居家隔離對象，詢問潘男隔離期限，潘才支支吾吾透露自己尚未解除隔離。
警方說，由於潘男顯已違反居家隔離管理規定「隔離期間應留在居隔場所不得外出」，經要求潘男盡速返回居隔場所，後續已依規定通報衛生局處理。另呼籲，民眾使用網路時須小心謹慎，勿因貪心而相信網路高獲利的假投資騙局，謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三撥打165專線」，也可撥打110報案專線尋求警方協助。
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