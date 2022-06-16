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影／囂張！離警所百米放鞭炮討欠債 4嫌攜毒狼狽被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區廖姓男子，積欠友人20萬債務不還。今天凌晨，劉姓友人驅車載著另3友，來到廖男三重住處外燃放煙火、沖天炮。由於事發處僅距派出所100公尺，派出所員警聽到，立即衝出查看，當場攔下1車4嫌，並在車內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、社維法移送法辦。

據了解，劉姓男子（30歲）借給廖男20萬元應急，日前劉男向廖男多次催討欠債未果，廖男不但藉故拖延還避不見面，這讓劉男十分惱火。今天凌晨近1時許，劉男駕車載著林女（25歲）、謝男（29歲）、黃男（24歲）等4人，驅車來到廖男位於新北市三重區重陽路一段住處。

4人一到下車，劉男便從後車廂拿出煙火及沖天炮，朝著廖男住處燃點施放。巨大爆竹聲響，嚇壞熟睡中的住戶，還驚動離施放點僅100公尺的派出所，員警聽到爆炸聲，趕緊衝至現場查看狀況，但4嫌已開車離去。

員警詢問樓下便利商店2男狀況，得知劉男駕駛一輛白色HONDA汽車，載著另1女2男離開。此時，劉男路況不熟，又駕車折返經過，當場被員警攔下盤查。 隨後在車內右前座門邊把手起獲毒咖啡包、毒品吸食器，還在黃男霹靂腰包內，搜扣安非它命吸食器，最後在林女包包內起獲2.51公克安非他命，一併帶回偵辦。

偵詢時，劉男坦承施放煙火炮竹，但辯稱是不爽廖男拖延20萬倩在未還，又避不見面，才會到廖男住處外施放煙火爆竹催討，警詢後依毒品、社維法將4人移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查扣毒品等證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣毒品等證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
劉男施放完爆竹煙火，隨即駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
劉男施放完爆竹煙火，隨即駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
劉男施放完爆竹煙火，隨即駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
劉男施放完爆竹煙火，隨即駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
警方帶回劉男(圖前一)等4嫌偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方帶回劉男(圖前一)等4嫌偵辦。記者曾伯愷／翻攝

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