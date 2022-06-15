破陸上最大海洛因、制定跟騷法 28名全國模範警察表揚

警政署從各警察機關選出28名全國模範警察，包括偵破陸上最大宗海洛因案、尋獲台鐵清水隧道脫軌事故關鍵證物人員，以及制定跟蹤騷擾防制法的警官，今天在警政署警察節慶祝大會由蔡英文總統頒獎表揚。

警政署今公布全國模範警察名單及當選事蹟，肯定掃黑、肅槍、緝毒、打詐或警察業務表現，其中新北市刑警大隊小隊長陳永龍偵辦陸上最大宗海洛因案，搜出藏匿木材貨品運輸入境、市價50億元的海洛因磚1172塊，查獲10名犯嫌，阻絕毒品流入市面。

另外，警政署防治組警務正柯勇全制定跟騷法，參考國外法制及國內輿情，結合學術理論與實務經驗，立法院去年11月三讀通過，本月1日上路。花蓮縣警察局鑑識科長呂政鴻在台鐵清水隧道脫軌事故，執行災害及罹難者遺體鑑識，尋獲列車自動防護系統記憶卡等關鍵證物，還原事發經過。

刑事局第一大隊偵查正蔡孟宏偵辦天道盟美鷹會、竹聯幫寶和會成員涉嫌多起重大槍擊及恐嚇取財