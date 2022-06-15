影／桃機查獲136公斤大麻花 嫌犯攜八行李箱大喇喇闖關

如此大膽！130包大麻花竟然毫無掩飾地分裝在8個行李箱內企圖闖關入境。今年4月8日關務署台北關執行託運行李X光檢查勤務時，發現自加拿大溫哥華返台的長榮航空BR-9航班託運行李中，有8件X光影像可疑，開箱查驗後發現二級毒品大麻花總重136.79公斤，市價近新台幣一億元，此案也是桃園機場海關查獲最大宗的毒品闖關案。

據了解，取得中華民國身份的李姓越南裔配偶與台灣一名蔡姓男子私交甚篤，得知蔡男兒子積欠地下錢莊債務，為解決蔡男困境，直接與位於加拿大的越南同鄉接洽，以每人20萬元代價夾帶毒品返台。李姓女子除蔡男及蔡男兒子外，還找了一名同樣取得台灣護照的徐姓越南同鄉，2男2女持台灣護照於今年3月30日前往加拿大旅遊7日。

4人來往加拿大的機票、住宿以及吃喝玩樂所有費用都由李女在加拿大的同鄉包辦，僅需在回台灣時將8個裝有二級毒品大麻花的行李箱帶回台灣，安全入境之後會有人以電話聯絡交付，不料4人抵達桃園機場時時就被海關查獲攜毒闖關。

台北關表示，查獲的8箱大麻花毒品來自加拿大，毒梟將行李箱中之毒品以布料包覆以躲避查緝，該關依違反毒品危害防制條例予以扣押，並將4名嫌疑人及相關案貨資料移請航空警察局繼續偵辦。蔡男落網後相當懊悔，他辯稱是因為兒子欠了地下錢莊大筆債務，為了替兒子還債才鋌而走險。