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女檢察官陳書郁緝毒有功 獲蔡英文頒獎表揚

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

加拿大越南人利用全球疫情期間在台灣尋找越南新住民運輸毒品，挾帶大量大麻花入境為檢警攔截，桃園地檢署緝毒組女檢察官陳書郁辦案有功，今天獲邀在警政署接受總統蔡英文頒獎表揚。

法務部長蔡清祥也赴警政署參加由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌主持的慰勉活動，以行動力挺檢察官。

獲慰勉的案子其中一件是桃園地檢署指揮航空警察局等單位所偵辦、破獲的跨國運毒案件，毒販利用新住民自加拿大挾帶136公斤大麻花入境時，在邊境遭查獲，檢警有效阻止大量毒品流入市面危害社會。

法務部指出，觀察近年運毒趨勢，自美國、加拿大運輸大麻的案子比例逐年提高，過去多由台籍人士或外籍人士運輸，現已轉為由我國新住民擔任「空中飛人」協助國際販毒集團運毒。

官員說，此一變化顯示我國新住民已成為國際運毒的「交通鏈」之一，在毒品防制政策面向上，除應持續加強團隊合作、強化邊境管制外，也要對新住民、國際移工強化反毒宣導。

法務部統計，2022年1至4月，緝毒機關查獲毒品為3840公斤，超過2021年所查獲的3551公斤，其中，獲案毒品為先驅原料部分，占總量的44％；台灣高等檢察署將陸續推動第7波「安居」緝毒專案，展現政府反毒決心。

蔡英文嘉勉桃園地檢署緝毒組檢察官陳書郁(右)。圖／法務部提供
蔡英文嘉勉桃園地檢署緝毒組檢察官陳書郁(右)。圖／法務部提供

毒品

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