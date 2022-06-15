無業男改槍出售牟利 高雄警跨區逮人

38歲李姓男子涉嫌改造槍枝牟利，被屏東地檢署發布通緝，高雄三民二警分局布線追緝，前天晚間在台南市安南區海中街埋伏，趁李男外出時逮人，在身上查扣2支手槍、子彈39顆等，租屋處也查獲模擬槍1把、氣動式長槍1支，依槍砲彈藥刀械管制條例，今移送台南地檢署偵辦。

高雄市警局長黃明昭也到三民二分局頒發破案茶，表示將持續掃蕩各式非法槍彈及毒，置重點於查緝毒品、詐欺、槍械、竊盜、黑道幫派等各類犯罪。

據了解，李男因販賣槍枝，被屏東地院判刑5年10個月，因發監未到而被發布通緝，三民二分局警方日前接獲線報，掌握李男混跡台南市，但他自知遭地檢通緝，因此居無定所，四處藏匿，經警方多日布線、跟監，才終於掌握他落腳海中街的租屋處。

前天晚間6時40分許，大批員警在李男海中街租屋處埋伏，趁李男外出時，當場上前圍捕壓制，李男隨身包查扣手槍2支、槍管1支、子彈39顆、安非他命等，另押著李回租屋處搜索，在現場扣到模擬槍1支、氣動式長槍1支、贓款3萬元、改造槍彈機具及材料等贓證物。

警方調查，李男長期無業，但具有基本機械技能，利用專長改造槍枝及子彈出售牟利，警方逮捕他時，身上手槍包裝妥當，放置在隨身包裡，懷疑當時可能正要外出交易。

另李男身上也發現多包已分裝的安非他命，疑涉嫌販賣毒品，李男眼見躲不過，坦承改槍販售，但至於槍枝流向等，警方正擴大追查，全案詢問後，依槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪，移送台南地檢察署偵辦。