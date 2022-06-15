快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

無業男改槍出售牟利 高雄警跨區逮人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

38歲李姓男子涉嫌改造槍枝牟利，被屏東地檢署發布通緝，高雄三民二警分局布線追緝，前天晚間在台南市安南區海中街埋伏，趁李男外出時逮人，在身上查扣2支手槍、子彈39顆等，租屋處也查獲模擬槍1把、氣動式長槍1支，依槍砲彈藥刀械管制條例，今移送台南地檢署偵辦。

高雄市警局長黃明昭也到三民二分局頒發破案茶，表示將持續掃蕩各式非法槍彈及毒，置重點於查緝毒品、詐欺、槍械、竊盜、黑道幫派等各類犯罪。

據了解，李男因販賣槍枝，被屏東地院判刑5年10個月，因發監未到而被發布通緝，三民二分局警方日前接獲線報，掌握李男混跡台南市，但他自知遭地檢通緝，因此居無定所，四處藏匿，經警方多日布線、跟監，才終於掌握他落腳海中街的租屋處。

前天晚間6時40分許，大批員警在李男海中街租屋處埋伏，趁李男外出時，當場上前圍捕壓制，李男隨身包查扣手槍2支、槍管1支、子彈39顆、安非他命等，另押著李回租屋處搜索，在現場扣到模擬槍1支、氣動式長槍1支、贓款3萬元、改造槍彈機具及材料等贓證物。

警方調查，李男長期無業，但具有基本機械技能，利用專長改造槍枝及子彈出售牟利，警方逮捕他時，身上手槍包裝妥當，放置在隨身包裡，懷疑當時可能正要外出交易。

另李男身上也發現多包已分裝的安非他命，疑涉嫌販賣毒品，李男眼見躲不過，坦承改槍販售，但至於槍枝流向等，警方正擴大追查，全案詢問後，依槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪，移送台南地檢察署偵辦。

高雄警方表示，去年高雄街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，減少了126件，減少45.3%。全般刑案方面110年發生2萬4651件，比109年減少1514件，破獲率提高1.3%，暴力犯罪及槍擊案件除均降低發生外且均全數偵破。

高雄三民二分局偵破地下槍枝改裝廠，局長黃明昭前往表揚肯定。圖/警方提供
高雄三民二分局偵破地下槍枝改裝廠，局長黃明昭前往表揚肯定。圖/警方提供
高雄三民二分局偵破地下槍枝改裝廠，局長黃明昭前往表揚肯定。圖/警方提供
高雄三民二分局偵破地下槍枝改裝廠，局長黃明昭前往表揚肯定。圖/警方提供
李男被逮時身上搜出2把改造完成的手槍及子彈，因包裝妥當，懷疑當時正要外出交易。圖/讀者提供
李男被逮時身上搜出2把改造完成的手槍及子彈，因包裝妥當，懷疑當時正要外出交易。圖/讀者提供

台南 槍枝 毒品

延伸閱讀

高雄楠梓女子墜樓　從5樓跌到隔壁3樓四肢擦傷

挑戰高雄？陳玉珍：我不退卻 相信高雄人可以海納百川

高雄小港工安意外 建築工人摔落遭鋼筋刺背

女戰神陳玉珍選高雄市長？周五拜訪議長曾麗燕

相關新聞

無業男改槍出售牟利 高雄警跨區逮人

38歲李姓男子涉嫌改造槍枝牟利，被屏東地檢署發布通緝，高雄三民二警分局布線追緝，前天晚間在台南市安南區海中街埋伏，趁李男...

他違規停車拿證件掉紙袋 警一摸起獲K毒送辦

41歲鄭姓男子昨晚9點多駕車在台南市中西區民權路三段違停，巡邏員警發現上前取締，鄭拿取皮包出示證件時，從車門處掉下牛皮紙...

妻一刀刺死警察夫辯誤傷 傷口深12公分 法官戳破謊言

劉姓警察和歐姓妻子經營火鍋店，因人手問題爆口角，他妻子不滿他在店打烊後獨自返家，到家後找他吵架，拿水果刀刺入劉男大腿，造...

北港武德宮「不講武德」亂鬥22人落網 13人今被起訴

雲林縣北港武德宮4月9日因燃放鞭炮意外，引發彰化和美保生會館、嘉義廣慶堂鬥毆事件，被網友戲稱為「不講武德」大亂鬥，有22...

影／網售「航海王」安毒茶包 台中警抓毒犯擴大辦

台中市刑大在去年11月間獲報，黃姓男子涉嫌利用知名漫畫「航海王」的圖樣，作為毒品外包裝，透過通訊軟體，佯稱賣「茶葉」推播...

亂刀殺債主 變裝躲藏 淚痣現形

花蓮秀林鄉從事小額放貸的林姓男子十一日遭人亂刀砍死陳屍家中菜園，凶嫌蔡姓男子變裝逃逸，剃光頭躲到台北一處神壇，前晚被警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。