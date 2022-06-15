他違規停車拿證件掉紙袋 警一摸起獲K毒送辦

41歲鄭姓男子昨晚9點多駕車在台南市中西區民權路三段違停，巡邏員警發現上前取締，鄭拿取皮包出示證件時，從車門處掉下牛皮紙袋，被警方查出6包K他命毒品咖啡包，共重38.6公克，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局長樂所副所長郭建政、警員黃信瑋，昨晚9點多在民權路3段巡邏，發現鄭將車輛停在路口轉彎處紅線違停。經停下車來實施稽查。鄭當時在路旁娃娃機台店跑出來，直說抱歉並稱因打玩機檯而一時違停。

鄭接著到車內拿取證件，一包牛皮紙袋於車門旁置物處掉落，郭建政好心的幫起拾起，一摸內裝物觸感，直覺判斷內裝有毒品咖啡包，勸戒「年輕人，將裡面的咖啡包拿出來吧」，頓時讓鄭嫌愣住並乖乖提出袋內物，共有第三級毒品k他命6包（重38.6公克），警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。