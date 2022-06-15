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北港武德宮「不講武德」亂鬥22人落網 13人今被起訴

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林北港武德宮4月9日因燃放鞭炮意外，引發彰化和美保生會館、嘉義廣慶堂鬥毆事件，被網友戲稱為「不講武德」大亂鬥，有22名嫌犯落網，雲林縣地方檢察署於昨天偵查終結，將雙方聚眾鬥毆共13人依妨礙秩序罪嫌提起公訴。

廣慶堂、保生會館雙方成員在4月9日前往北港武德宮進香，當天下午保生會館成員在武德宮前廣場施放鞭炮，燒到廣慶堂神轎頂端，雙方一言不合發生口角，繼而引發肢體衝突，共有22名嫌犯被捕，包含駕駛警車衝入人群1人、駕駛賓士車企圖撞人1人、聚眾鬥毆20人。

雲林地檢署表示，經檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局北港分局偵辦，檢視現場監視器畫面及證據，並傳訊相關人等後，決定將雙方共13人依刑法第150條第1項前段「在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌」提起公訴。

雲林地檢署檢察長張春暉表示，對聚眾鬥毆零容忍，上任後要求轄區司法警察就聚眾鬥毆案件，迅速啟動快打部隊，不法之徒切莫以身試法，對違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序，懲治不法行為。

雲林縣北港武德宮「不講武德」大亂鬥共有22名嫌犯落網，經調查後今13名嫌犯遭起訴。圖／雲林縣警局提供
雲林縣北港武德宮「不講武德」大亂鬥共有22名嫌犯落網，經調查後今13名嫌犯遭起訴。圖／雲林縣警局提供

雲林 北港

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