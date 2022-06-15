影／網售「航海王」安毒茶包 台中警抓毒犯擴大辦

台中市刑大在去年11月間獲報，黃姓男子涉嫌利用知名漫畫「航海王」的圖樣，作為毒品外包裝，透過通訊軟體，佯稱賣「茶葉」推播訊息、販售牟利。警方蒐證後在中清路一處KTV外，當場查獲黃身上十多包含有安非他命的毒咖啡包，以及現金10餘萬元，台中地檢署近日偵結起訴，刑大另擴大偵辦，調查他的上手。

據查，黃姓男子（22歲）以知名漫畫「航海王」為毒品外包裝圖樣，在網路兜售，並佯稱是販售「茶葉」，藉此規避警方查緝，但其實內行的下游藥腳都知道，黃是在網路販售毒品，警方蒐證後，在去年11月間，趁黃與人在北屯區中清路一處KTV交易收網抓人。

警方查獲黃攜帶的10多包毒咖啡包，經送驗後有第二級毒品安非他命，以及第三級毒品K他命陽姓反應，另外也查獲黃身上的10多萬現金。

因黃攜帶的毒品數量不少，全案報請台中地檢署檢察官擴大偵辦，溯源追查上手，檢方近日先依毒品危害防制條例罪起訴黃。

台中市刑大偵八隊提醒，黃男販售的毒品有時下流行的漫畫圖樣，提醒家長要注意家中青少年學子有無持有類似印刷或奇異圖樣的包裝物品，以免染毒受害。