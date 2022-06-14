建築工住摩鐵裝針孔偷拍 恐多人受害 檢方聲押獲准
高雄市小港區某汽車旅館被入住客發現房內有針孔攝影機。檢警昨天逮到涉案黃姓建築工人，在他手機發現多段影片，黃男辯稱影片是「自己觀賞」，但檢警不排除有共犯，今深夜複訊後，依妨害秘密、違反個資法等罪，向法院聲押禁見獲准。
一對吳姓夫婦從中部南下高雄旅遊，上月31日入住這間摩鐵，吳妻好奇利用手機下載的針孔探測軟體，發現房內有異常訊號，果真在電視牆的其中一個螺絲孔內，發現藏有針孔攝影機。
檢警獲報後展開偵辦，又在其他兩間房內搜出針孔攝影機，據了解，針孔鏡頭採無線傳輸，由房內電源供電，透過房內WIFI向外傳輸影片。
經高雄市刑大科偵隊分析設備，擷取房內網路數位記錄、IP位置釐清，經比對入住客資料，發現遭裝針孔的房間，都有黃男入住紀錄。
警方鎖定從事建築工的黃男涉有重嫌，昨天將黃拘提到案，在房內搜出拆裝工具、手機3隻、安非他命2小包、吸食器等物，黃的手機，也被發現有多段疑在汽車旅館內偷拍的畫面。
檢警偵詢時，黃男供稱影片是自己觀賞，但檢警不排除有其他共犯，今晚檢方複訊後，認為黃男有勾串共犯及湮滅證據之虞，依妨害秘密罪、個人資料保護法等罪聲押禁見，法院裁准。
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