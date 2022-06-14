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影／「五條通」通緝犯開BMW 大剌剌路口違停引警來逮人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局春社所3日巡邏時，發現一輛BMW轎車違規停車在一家早餐店門前，警方入店調查，發現違停陳姓男子就在店內，經警方查驗身分，發現陳涉嫌毒品、組織犯罪等5件刑案，遭多個地檢、地院發布通緝，警方帶回後，解送歸案。

第四分局春社所巡佐賈寅星、警員邱鋒宗3日在轄內巡邏，發現一輛BMW轎車紅線違停在一家早餐店的門口，警方進入店內調查，發現開車的陳姓男子（21歲）已涉嫌組織犯罪、妨害兵役、毒品等5個刑案，遭彰化地檢、台中地檢、南投地院、台中地院發布通緝。

陳男見警盤查時，神情慌張，本想快速離開現場，不過警方已眼尖注意到，才沒讓陳溜走，但坐在一旁的陳男友人見警上銬逮捕時，一臉錯愕，此時陳男才說，「已經躲了2年多了，平常都很小心，沒想到敗在違規停車」，全案警詢後，解送歸案。

第四警分局春社所長邱柏昌說，歹路不要走，歹徒切莫心存僥倖，以身試法，否則必定立即打擊、嚴辦到底，展現警察貫徹公權力與維護治安的決心。

台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供
台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供
台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供
台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供
台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供
台中市第四警分局春社所巡邏時，發現身背五條通緝的陳姓男子違規停車，警方順勢逮人歸案。圖／讀者提供

毒品 違停 通緝 BMW 警察

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