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工人到大樓抓漏與鄰居醉漢爆口角 遭持西瓜刀砍傷手臂

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉某社區大樓日前發生一起砍人案，呂姓屋主因房屋地下室漏水找林姓工人察看漏水情況，遭鄰居喝醉酒的郭姓男子嗆聲，林與郭互罵髒話，爆生肢體衝突，郭男竟然拿出西瓜刀砍了林男一刀，林用左手阻擋，手臂被砍8公分傷口，血流滿地，屋主嚇到趕緊報案。

五結鄉利澤西路某社區大樓的呂姓屋主與蕭姓女子的公司因為3年來房子地下室漏水問題難以解決，9日上午請來林姓工人抓漏，屋主和工人查看漏水情況時，住附近郭姓男子喝了酒，對他們大罵：「沒有我允許，誰都不能動！」林姓工人解釋是來工作的，郭男繼續咆哮，警告林：「你不要管，不然連你也有事！」。

林與郭男兩人發生口角，過程中林推了郭一把，郭不滿被推回擊，兩人爆發肢體衝突，郭男竟從家裡拿出一把約50公分的西瓜刀直接朝林男身上砍去，林男情急下用左手阻擋，手臂被砍傷。

呂姓屋主立即報警，警方獲報趕赴現場處理，以雙方互毆送辦，而不是依殺人逮捕現行犯，當事人不滿明明是郭男持刀殺人，派出所卻以傷害罪移送，無法接受。警方表示，依照規定受理辦案，並製作雙方筆錄，全案已經移送地檢署偵辦。

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宜蘭1名工人到社區大樓抓漏時，與鄰居醉漢爆發口角，竟遭對方持西瓜刀砍傷手臂。圖／讀者提供
宜蘭1名工人到社區大樓抓漏時，與鄰居醉漢爆發口角，竟遭對方持西瓜刀砍傷手臂。圖／讀者提供

漏水 殺人 傷害罪

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