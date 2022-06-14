台南芒果成熟宵小覬覦 警方與移民署祭護果專案

台南玉井、楠西、南化等山區芒果陸續開始收成，因為今年產量少價格高、往年曾有歹徒覬覦偷竊；部分農民因人手不足找逃逸移工幫忙採收。台南警方今天與移民署專勤隊聯合執行「清山、護果、查黑工」專案；不過到中午並沒有查獲非法移工或果園遭竊。有農民說，「今年產量不多、不需外勞幫忙，小偷倒是要注意」。

玉井警分局表示，這次清山專案勤務結合移民署專勤隊執行，針對山區民宅、空屋、工寮易成為槍械製造改造或種大麻、製毒及職業賭場清查，另在芒果盛產期統整友軍力量，增加巡邏密度，提升見警率防止竊賊犯案，清查非法移工、加強防疫，發揮多種勤務功能。

警方表示，今天員警13人，移民署5人前往楠西區密枝及照興里易藏匿犯罪、種植大麻及易賭博犯罪熱點空屋、工寮、農地及可疑處所清查12處；「雖未查獲不法，但已嚇阻犯罪，保障山區居民生命財產安全及善良風俗」。