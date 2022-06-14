懷疑妻子外遇 台中男吸毒後持刀追砍後自殘

台中市魏姓男子與王女是夫妻，過去曾懷疑妻子出軌，有掐王女脖子、持刀家中走動等家暴行為，今年3月間，二人討論分手，魏吸毒後持刀欲砍傷王女脖子，後來魏還坐在沙發上自殘，被妻母即時制止，才未釀成悲劇，檢方今依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，魏姓男子（34歲）與王女是夫妻，二人與王女母親同住在北屯區，魏過去曾懷疑王女外遇出軌，而有掐勒脖子、摔手機、持刀在家中走動等家暴行為。

今年3月19日凌晨，王女與魏討論分手，魏在同日清晨吸食含有三級毒品成分的咖啡包後，持彎刀質問坐在客廳的王女有無外遇。

魏男持彎刀刺向王女脖子，王女雖伸手阻擋，但仍被割傷脖子，魏沒停手，持續朝王女砍殺，王女尖叫跑出客廳向母親求助，魏則是坐在沙發上持彎刀自殘。

王女與母親見狀，前往制止，拉扯過程傷及王女脖子有7公分撕裂傷、右手有5公分撕裂傷，王女奪下魏手中刀刃後，丟向陽台，與母親一起躲進5歲女兒房間。

警方到場後查扣涉案凶刀、毒咖啡包等贓證物，並將王女、魏送醫治療，全案依家暴殺人未遂罪，移送台中地檢署偵辦。

魏男雖承認有吸毒、持刀砍殺妻子的行為，但否認有殺人意圖，辯稱只是為了嚇嚇妻子而已。

台中地檢署今偵結，認定魏男涉家暴殺人未遂、傷害等罪，偵結起訴。

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