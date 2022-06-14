台中市警局慶祝警察節 7人打擊犯罪有功獲頒模範警察

台中市警察局昨天慶祝警察節活動，表揚7位模範警察與53名績優警察，其中模範警察部分，都是偵破矚目、重大刑案的有功人員而獲獎，績優警察則是在工作領域表現傑出而獲頒，副市長陳子敬說，台中市治安指標有目共睹，刑案發生數逐年下降、破獲數則逐年上升趨勢。

市警局表示，此次表揚7位模範警察，包括第二分局偵查佐蔡國煒、偵查佐許梓宥、刑事警察大隊偵查佐張秋蓮、偵查佐林友智、大雅分局小隊長吳建芳、第五分局小隊長林柏助，以及第三分局副分局長劉安邦，都是各單位優秀的刑事人員，偵破社會矚目案件，破獲人民關切的重大毒品、詐騙或組織犯罪等，積極推動警政作為，強化警察為民服務的能量。

另外53位績優人員都是在工作領域表現優異，在遴選中脫穎而出，此次頒予獎座及獎金表彰。表揚大會現場都遵守台中市因應新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫規範，保持1.5公尺以上社交距離。

副市長陳子敬說，讓台中成為幸福宜居城市，一直是市府團隊努力目標，市警局在社會治安的成績有目共睹。據統計，台中市在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等重要指標，呈現案件發生數逐年下降、破獲率逐年上升的趨勢，尤其去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，更為六都「最低」及「次低」，足見犯罪防制、治安維護成效。