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高樹挖眼案 男患思覺失調涉犯重傷害 一審今判5年刑
屏東高樹挖眼案震驚社會，楊姓嫌犯患有思覺失調症，犯後強制就醫，屏東地檢署偵辦後依殺人及重傷未遂罪提起公訴，羈押至今。屏東地院審結今天宣判，楊男涉重傷害等2罪，一審判5年徒刑。可上訴。
該件挖眼案起於2021年9月26日，楊男不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒痛毆被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖其雙眼，致其鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。
楊男暴行在防疫期間一度引發社會恐慌，警方調查發現，楊男犯下挖眼案前，6月30日另在高樹一家早餐店持菜刀攻擊一名婦人，被害人左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻才保住性命。
楊男因有精神疾患，砍傷婦人被捕強制住院治療1個多月，評估狀況回穩返家，詎料又在9月犯下挖眼案。犯後再被依精神衛生法戒護就醫，去年11月4日出院因檢察官聲押獲准才未再返回社區。屏東地檢署偵辦後依殺人及重傷未遂罪提起公訴，今年3月移審裁定續押。
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