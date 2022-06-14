高樹挖眼案 男患思覺失調涉犯重傷害 一審今判5年刑

屏東高樹挖眼案震驚社會，楊姓嫌犯患有思覺失調症，犯後強制就醫，屏東地檢署偵辦後依殺人及重傷未遂罪提起公訴，羈押至今。屏東地院審結今天宣判，楊男涉重傷害等2罪，一審判5年徒刑。可上訴。

該件挖眼案起於2021年9月26日，楊男不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒痛毆被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖其雙眼，致其鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。

楊男暴行在防疫期間一度引發社會恐慌，警方調查發現，楊男犯下挖眼案前，6月30日另在高樹一家早餐店持菜刀攻擊一名婦人，被害人左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻才保住性命。