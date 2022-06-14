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花蓮凶殺案狠砍10多刀變裝逃 凶嫌躲台北宮廟今晨落網

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉11日發生凶殺案，從事小額貸款的林姓男子疑似因金錢糾紛，在家中遭人狠砍十多刀死亡。新城警分局連日追凶，今天清晨在台北士林一處私設宮廟逮捕蔡姓凶嫌，漏夜帶回偵訊。

據了解，警方是在現場蒐證時，採取到生物跡證，比對出57歲蔡姓男子涉有重嫌，發現他逃到台北躲藏，今天凌晨2時許，持拘票前往逮人。

這起凶殺案發生在11日上午，林姓男子的林姓同居女友，上午7時20分運動完返家時，目擊凶手全身是血手持長刀，雙方對看3秒鐘，林女奪門而出報警。警方陪同林女回家察看，發現林男陳屍家中菜園，身中十多刀，雙手全被砍斷，頭顱也有深的刀痕，凶嫌則是變裝、騎乘死者機車逃逸，警方在凶案現場發現凶嫌帶來，裝有血衣、血褲的行李箱，研判是金錢糾紛預謀犯案。

花蓮縣秀林鄉11日發生凶殺案，警方今天凌晨在台北市逮捕蔡姓凶嫌，已帶回花蓮偵訊。圖／報系資料照片
花蓮縣秀林鄉11日發生凶殺案，警方今天凌晨在台北市逮捕蔡姓凶嫌，已帶回花蓮偵訊。圖／報系資料照片

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