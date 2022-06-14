花蓮凶殺案狠砍10多刀變裝逃 凶嫌躲台北宮廟今晨落網

花蓮縣秀林鄉11日發生凶殺案，從事小額貸款的林姓男子疑似因金錢糾紛，在家中遭人狠砍十多刀死亡。新城警分局連日追凶，今天清晨在台北士林一處私設宮廟逮捕蔡姓凶嫌，漏夜帶回偵訊。

據了解，警方是在現場蒐證時，採取到生物跡證，比對出57歲蔡姓男子涉有重嫌，發現他逃到台北躲藏，今天凌晨2時許，持拘票前往逮人。