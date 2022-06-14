疫情夾娃娃機銷售下滑 業者違規改機 台南查獲11件

台南市經發局表示，夾娃娃機店家數從去年12月1003家，至今年3月時微幅成長為1031家，但銷售額微幅減少，顯見進入門檻雖不高，但實際消費力道有減弱情況，近期接獲檢舉不少業者為增加銷售額而違規改機，今年至今已查獲11件。

經發局提醒若擅自改裝使得機台未符合原送檢評鑑說明書所載要件，將視為違法擺放電子遊戲機，將移送地檢署，處行為人一年以下有期徒刑、拘役或科，或併科新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

經發局指出台南市夾娃娃機店家數去年12月時1003家，至今年3月時微幅成長為1031家，但其銷售額則由6千554萬6千元微幅減少為5千880萬5千元，顯見投入該行業之門檻雖不高，但實際消費力道有減弱情況，近期不少業者為增加銷售額而違規改機。

經發局表示，業者擺設夾娃娃機台需送經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑通過「非屬電子遊戲機」才合乎規定，為保護兒童與青少年身心發展與消費者權益，市府將聯合經發局及警察局等相關單位不定期展開聯合稽查、加強取締。

現場如發現有未經評鑑、任意改裝使得機台未符合原評鑑所載要件或放置違禁的成人商品等情形，除要求業者停止違規機台營業行為，並移送相關單位依權責查處，提醒業者經營前應仔細停看聽，避免觸法而得不償失。