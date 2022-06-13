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台南女遭家暴致死疑案今複驗 解剖結果尚無法判定死因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南市一名女子上月28日遭陳姓男友家暴後，帶著10歲女兒搬至高雄，8日晚間身體不適被送醫，隔天病情惡化不治；檢警以傷害致死罪嫌約談陳男，訊後命陳5萬交保；檢警今解剖遺體複驗，發現死者身上雖有瘀傷，但仍無法判定是否外力介入所致，指示警方調閱就診紀錄，並取得臟器化驗，以查明死因。

警方調查，被害女子年約30多歲，4年前和陳男交往，帶著當時僅6歲的女兒，和陳男同居在台南市中西區公園路；今年5月28日，被害人和陳男發生口角，遭陳男徒手毆打，暴力相向，造成身體多處受傷。

受害女子唯恐再遭陳男家暴，帶著10歲女兒逃離台南，搬至高雄左營暫居。當時原以為只是身體受傷，休息幾天就沒事，沒想到6月8日突然身體不適，嚴重吐血，妹妹見狀打一一九求救，自述姊姊遭同居男友毆打。

被害人送醫後陷入昏迷，期間曾短暫清醒，告知家人被打過程，警方9日完成女童筆錄，沒想到當晚被害人病情急速惡化，多重器官衰竭不治，全案依傷害致死罪偵辦。

檢警方約談陳男到案，陳男僅坦曾與被害人口角，對於是否打人卻避重就輕，訊後命陳男以5萬元交保，每周至住家附近派出所報到2次。

檢警今對死者遺體解剖複驗，死者姊妹至殯儀館關切，死者姊姊表示，妹妹年輕時就離開高雄，鮮少回家，之前妹妹在高雄時，小孩還小時，家人也曾幫忙看顧小女孩，不清楚她和陳男交往之事，對於陳男是後以5萬元交保候傳，死者姊姊說，看到新聞報導才知道，「希望檢察官能查清楚真相，還妹妹一個公道」。

檢警解剖死者複驗後，發現死者大體外觀有明顯瘀傷痕跡，但是否是外力引起的死亡結果，法醫仍無法判定，警方將調閱死者過往的就診紀錄，並由法醫取得臟器化驗後，才能做最後死因判定。

檢警今對疑遭同居男友家暴致死的女死者遺體解剖複驗，死者姊妹至殯儀館關切。記者石秀華／攝影
檢警今對疑遭同居男友家暴致死的女死者遺體解剖複驗，死者姊妹至殯儀館關切。記者石秀華／攝影
死者姊姊進入解剖室，參與解剖複驗過程。記者石秀華／攝影
死者姊姊進入解剖室，參與解剖複驗過程。記者石秀華／攝影

台南

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